В Киевском зоопарке проснулись первые медведи (фото)

В Киевском зоологическом парке общегосударственного значения проснулись уссурийские белогрудые медведи. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в Facebook.

"С весенним потеплением окончательно проснулись наши уссурийские белогрудые медведи Бери и Боб, поэтому теперь они с интересом исследуют, что изменилось в их уличных владениях в течение этой холодной зимы. А лакомства, заботливо спрятанные нашими специалистами в разных укромных уголках, стимулируют их активность, что так важно после долгого зимнего сна", – говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что начинают просыпаться и другие копытные, поэтому уже совсем скоро их также можно будет увидеть на Медвежьем континенте.

Видео дня

Другие обитатели зоопарка весной

Как сообщал УНИАН, в последнее время в социальных сетях говорили о рыси Степане из Киевского зоопарка, у которой лишний вес. Степану сейчас "готовят к пляжному сезону".

Зоопарк выложил галерею фото Степана, на которых он прогуливается, играет и отдыхает в гамаке.

По поводу того, что рысь, мол, так и не похудела к лету, люди, в частности, шутили, что каждый из нас – немного Степан.

История 8-летнего Степана непростая, ведь большую часть своей жизни он провел в клетках ресторанов, кафе и в частных домах. Именно поэтому у него и есть лишний вес.

Благодаря волонтерам Степан в 2024 году попал в Киевский зоопарк. Он прошел реабилитацию, его здоровье контролируют сотрудники зоопарка и ветеринары.

