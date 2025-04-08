Ученые сотворили несколько особей волков, генетически отредактированных таким образом, чтобы они были похожи на это доисторическое животное.

Вид волка, который исчез с лица Земли 12 500 лет назад, возрождается к жизни, как "первое в мире успешно восстановленное животное".

Об этом говорится в заявлени биотехнологической компании Colossal Biosciences, передает CNN. Ученые из Colossal создали трех детенышей лютоволка, используя древнюю ДНК, клонирование и технологию редактирования генов, чтобы изменить гены серого волка, ближайшего живого родственника доисторического лютоволка. Результатом является гибридный вид, внешне похожий на своего вымершего предшественника.

Лютоволк Aenocyon dirus был главным хищником, который когда-то жил в Северной Америке. Лютоволки были крупнее серых волков и "имели более широкую голову и челюсти, а также светлый густой мех", - рассказали ученые.

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Издание отметило, что было известно, что Colossal работает над оживлением мамонта, додо и тасманийского тигра с 2021 года, но работу над Aenocyon dirus компания не разглашала.

"Этот важный этап показывает, что наш комплексный набор технологий по восстановлению вымерших животных работает", - сказал Бен Лэмм, соучредитель и генеральный директор Colossal.

"Наша команда взяла ДНК из зуба возрастом 13 000 лет и черепа возрастом 72 000 лет и вырастила здоровых щенков ужасного волка", - поделился деталями работы Лэмм.

В компании добавили, что после манипуляций с ДНК животных и редактирования их генов "здоровые развивающиеся эмбрионы были перенесены в суррогатных матерей для межвидовой беременности", и три беременности привели к рождению первых воскрешенных видов

Компания подтвердила CNN, что использовала домашних собак - в частности, крупных смешанных гончих - в качестве суррогатных матерей.

По данным Colossal, два детеныша-самца лютоволка родились 1 октября 2024 года, а щенок-самка - 30 января 2025 года.

Чтобы оптимизировать воскрешенный вид ученые намерены удалить определенные варианты генов серого волка и заменить их чертами, связанными с ужасными волками, сказал Лав Дален, профессор эволюционной геномики из Центра палеогенетики Стокгольмского университета и консультант Colossal.

"Ни для кого не секрет, что по всему геному это на 99,9% серый волк. В научном сообществе будут споры о том, сколько генов нужно изменить, чтобы получился ужасный волк, но в действительности это риторический вопрос", - сказал Дален.

Он добавил, что даже те гены, которые несут новосозданные особи делают ихо более похожим на лютоволка, чем на какого-либо другого волка.

Издание отметило, что сейчас три ужасных волка живут на участке площадью 2 000 акров в неизвестном месте, окруженном 3-метровым забором "зоопаркового" уровня, где за ними следят сотрудники службы безопасности, беспилотники и камеры в режиме реального времени.

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