В Новой хотят возродить вымерших гигантских нелетающих птиц: деньги дает режиссер 'Властелина колец'

На протяжении веков эти нелетающие птицы были лишь воспоминанием, частью богатого, но утраченного природного наследия Новой Зеландии.

Компания Colossal Biosciences, известная своими усилиями по воскрешению шерстистых мамонтов и додо, теперь хочет восстановить популяцию гигантских моа в Новой Зеландии. Об этом пишет Interesting Engineering.

Важно, что это вновь разжигает споры в научном сообществе о возможности и этичности "воскрешения".

Отмечается, что до XV века Новая Зеландия была домом для моа - группы из девяти видов нелетающих птиц. Некоторые из них были огромными, достигая высоты более 3,5 метров и веса до 230 килограммов. Они были значительно крупнее современной самой крупной птицы - 2,75-метрового страуса.

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Моа обитали в Новой Зеландии около 4000 лет и вымерли около 600 лет назад. Эти величественные существа исчезли после прибытия полинезийцев в XIV веке, став жертвами охоты и утраты среды обитания.

Интересно, что на протяжении веков эти нелетающие птицы были лишь воспоминанием, частью богатого, но утраченного природного наследия Новой Зеландии.

Компания Colossal Biosciences теперь занимается "воскрешением" всех девяти видов моа. Конечная цель - вернуть этих вымерших животных в дикую природу. Для этого компания планирует тесно сотрудничать с коренными народами, учёными и другими экспертами.

Важно, что этот амбициозный проект уже реализуется: Colossal сотрудничает с Исследовательским центром Нгай Таху при Кентерберийском университете в Новой Зеландии. Ближайшая их цель - секвенировать геномы всех девяти видов моа, используя кости из коллекции центра. В статье сказано:

"Моа будут воссозданы с использованием той же технологии, что и в других проектах по воскрешению вымерших видов: путём изменения генома их ближайших ныне живущих родственников. Для моа такими родственниками являются тинаму из Центральной и Южной Америки или австралийский эму, подобно тому, как никобарский голубь используется для обозначения додо".

Главный научный сотрудник Colossal Бет Шапиро заявила, что последовательности ДНК моа будут сопоставляться с геномами существующих видов птиц для того, чтобы выяснить, что делает его генетически уникальным. Исследователи надеются завершить расшифровку первых геномов к лету 2026 года.

Как отметила ученая, эмбрионы птиц развиваются в яйцах, поэтому перенос эмбрионов суррогатной матери будет существенно отличаться от ЭКО млекопитающих.

Интересно, что это проект получил финансирование в размере 15 миллионов долларов от известного кинорежиссера Питера Джексона (трилогия "Властелин колец") и его партнёрши Фрэн Уолш. Он владеет одной из крупнейших частных коллекций костей моа, что отражает его давний интерес к вымершей орнитофауне Новой Зеландии.

Важно, что многие учёные-экологи скептически относятся к "воскрешению" видов, задаваясь вопросом, действительно ли это помогает дикой природе или лишь отвлекает жизненно важные ресурсы от уже существующих усилий по защите исчезающих видов. Критики утверждают, что простое создание животного, похожего на вымершее, - это не то же самое, что настоящее возрождение вида. Это связано с тем, что сложное поведение и экологические роли исходных животных неизвестны и не могут быть гарантированы только с помощью генетической модификации.

Возрождение лютоволков

В ходе последней разработки Colossal выявила генетические различия между вымершими лютоволками и серыми волками, сравнив их древнюю ДНК.

Затем они использовали технологию CRISPR для генетической модификации клеток крови живых серых волков в 20 местах. Это привело к рождению детёнышей с признаками лютоволков, такими как длинная белая шерсть и мускулистые челюсти.

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