Людей просят не приближаться - птицы нуждаются в покое.

В заповеднике "Тузловские лиманы" (Одесская область) "блуждают" розовые фламинго, которых еще называют фениксами. Они пока не могут загнездиться из-за неблагоприятных условий.

Об этом говорится в сообщении на странице заповедника в Facebook. В прошлом году в "Тузловских лиманах" произошло уникальное событие: тогда там впервые загнездились фламинго, выведя потомство из 192 птенцов (18 из которых экологам удалось окольцевать). Но в этом году птицы столкнулись с проблемой, как уточнил заповедник:

"В последние недели розовые фламинго живут на Тузловских лиманах, они путешествуют в поисках безопасного места для гнездования. В прошлом году птицы сначала выбрали неудачное место - очень близко к населенному пункту, к людям, к постоянному фактору беспокойства. Только покинув свои гнезда и найдя безопасное место они загнездились снова и вывели потомство". Видео дня

Отмечается, что прошлогоднее место гнездования сейчас покрыто водой, поэтому фламинго снова находятся в поисках.

"Обращаемся ко всем, кто узнал о замечательных птицах, которые живут у нас в нацпарке, а также к местным жителям, которые посещают побережье лиманов: если вам посчастливилось встретить фламинго, пожалуйста, не подходите ближе 300 метров к этим удивительным птицам, особенно к их вероятным местам гнездования и желательно не распространяйте в целом ваше место встречи", - отмечают в администрации парка.

Подчеркивается, что среди миллионов уникальных мест мира фениксы выбрали именно эти украинские лиманы, считая их самым удачным и безопасным местом для появления малышей. Поэтому люди должны уважать их выбор и дать шанс на размножение. Фламинго - невероятные редкие птицы, занесены в Красный список Международного союза охраны природы, они нуждаются в защите.

Появление фламинго - в марте в Одесскую область прилетела большая стая

В конце марта 2024 года в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) с юга прилетела большая стая розовых фламинго. Экологи говорили, что птицы "исследуют" островные системы, проводят "рекогносцировку", чтобы оценить возможность гнездования. Уровень воды в лиманах был высокий и такие безопасные для гнездования острова в заповедной зоне нацпарка были. В то же время каждый день перед фламинго возникают новые риски в связи с войной. Отмечалось, сколько птицы очень чувствительны, если шумовая нагрузка и фактор беспокойства будут высокими, то они не смогут воспроизвестись.

Ранее, в 2017 году, фламинго впервые в Украине пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк неподалеку от Крыма, но вывели всего 3-х птенцов - пока судьба их неизвестна. Впервые птицы-"разведчики" большой стаей появились в Одесской области в 2021-м. В том году, когда на основных колониях фламинго в Турции на озере ТУЗ погибло немалое количество птенцов и взрослых птиц, ученые прогнозировали, что фениксы скоро обязательно загнездятся на Тузловских лиманах, и это таки произошло во время войны - весной 2023 года. Сначала они выбрали место для гнездования на побережье лимана Бурнас возле села Базарьянка. Там гнездование было неудачным: постоянно появлялись дети, ночью браконьеры, много домашних собак - все это, несмотря на построенные птицами 270 гнезд, заставило оставить эту опасную территорию. Но птицы нашли новое место - в конце июня они загнездились в очень интересном месте нацпарка - на границе больших Тузловских лиманов Шаганы и Алибей.

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