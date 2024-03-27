В заповедной зоне уже появились желтые и синие первоцветы.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" с юга прилетела стая розовых фламинго, которых также называют фениксами.

Как сообщил сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев, большая стая розовых "изюминок" наведалась впервые в 2024 году

"Они "исследуют" островные системы, проводят "рекогносцировку", чтобы оценить возможность гнездования в 2024 году. Уровень воды в лиманах сейчас высокий и такие безопасные для гнездования острова в заповедной зоне нацпарка есть. Но каждый день для фламинго есть риски от войны, поскольку птицы очень чувствительны. Если шумовая нагрузка и фактор беспокойства будут высокими, то они не смогут размножаться", - рассказал ученый.

По его словам, первые розовые разведчики в нацпарке появились несколько дней назад, а сейчас прилетела уже большая стая - 58 птиц.

Ученый рассказал, что ранее, в 2017 году, фламинго впервые в Украине пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк неподалеку от Крыма, но вывели всего 3-х птенцов, их судьба неизвестна.

"Впервые птицы - "разведчики" большой стаей появились у нас в 2021-м. В том году, когда на основных колониях фламинго в Турции на озере ТУЗ была гибель большого количества птенцов и взрослых птиц. И мы тогда прогнозировали, что они скоро обязательно загнездятся у нас", - говорит Русев.

Он напомнил, что так и произошло именно во время войны - в апреле 2023 года фениксы появились в нацпарке, а в мае сразу выбрали место для гнездования на побережье лимана Бурнас возле села Базарьянка. Там гнездование было неудачным: постоянно появлялись дети, ночью браконьеры, много домашних собак - все это, несмотря на построенные птицами 270 гнезд, заставило оставить это опасное место. Но птицы нашли новое место - в конце июня они загнездились в очень интересном месте нацпарка - на границе больших Тузловских лиманов Шаганы и Алибей. Говорится, что тогда удалось провести мероприятие по кольцеванию птенцов.

"В этом нам помогли Украинское общество охраны птиц и Украинский Центр кольцевания птиц. Это большой успех - "Тузловские" фламинго во время войны вывели 192 птенцов. Кстати, среди взрослых были птицы с цветными кольцами из Франции, Турции и Испании", - рассказал Русев.

Он добавил, что на днях в заповедник также прилетали несколько стай розовых пеликанов - всего около 500 птиц было на лиманах Джантшейский, Шаганы, Алибей и Бурнас. Часть из них улетела дальше на север к другим лиманам Причерноморья.

По словам Русева, в заповеднике, на степных и лесных участках, уже появились и активно цветут желтые и синие первоцветы.

"Они украшают ландшафт своими цветами нашего флага и дают надежду на возрождение нашей родной земли... Синенькие растения - это подснежник двулистный - многолетнее травянистое растение, оно растет в лесном массиве нацпарка", - рассказал Русев.

Он отмечает, что подснежник или двулистник еще называют "голубым подснежником". Желтенькие цветы издавна известны, как "гусиный лук" или "звездочки". Их народное название - "желтоцвет", "желтый подснежник", "гусятник", "птичий лук".

В Украину прилетели первые фламинго

Первое появление розовых фламинго в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) фиксировали еще на прошлой неделе. Тогда о событии также сообщил сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев.

Он объяснил, почему их можно считать "разведчиками". По словам ученого, птицы будут передавать информацию своим родственникам о возможности гнездования в заповеднике в Одесской области после того, как проанализируют там соответствующие условия.

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