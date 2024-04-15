Коровайки без устали бродят по мелководью Тузловских лиманов и выискивают лакомства.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" заметили фантастических птиц - блестящих ибисов.

"Они всегда весной появляются сначала на Тузловских лиманах, а потом летят в дельту Днестра. Там, где когда-то была самая большая популяция гнездящихся блестящих ибисов на всем Причерноморье. В нашем нацпарке они не имеют возможности гнездиться, потому что нет соответствующих биотопов - определенных кустов ивы, на которых они любят делать гнезда", - говорит сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев.

По его словам, в дельте Днестра для этих птиц было все - настоящий рай на земле, но люди разрушили естественную экосистему (циклы водности, мелководье) и ибисы здесь стали очень редкими гостями на гнездовании.

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"В дельте Днестра, они уже сейчас формируют колонии для размножения... На Тузловских лиманах ибисы еще мигрируют и кочуют с лимана на лиман, но мощные шумы войны пугают их. Каждый год со второй-третьей декады апреля их можно видеть на отмелях наших лиманов", - рассказывает ученый. Он добавляет, что весь день птицы в поисках пищи - неутомимо блуждая по мелководью Тузловских лиманов. Протыкая длинным и кривым, как сабля, клювом толстый слой ила, они то и дело выуживают оттуда лакомые кусочки.

Клюв блестящего ибиса (коровайки) оснащен чувствительными осязательными рецепторами, что позволяет им безошибочно нащупать и схватить добычу. В меню короваек входят всевозможные многощетинковые черви, рачки, моллюски, водяные насекомые, мальки рыб. На ночевку коровайки устраиваются в кронах деревьев или на кустах и заломах камыша. В полете стая держит кильватерную форму, птицы летят, стройно вытянувшись (голова и шея вытянуты вперед, а ноги отведены назад), и коротко и энергично взмахивают крыльями. Коровайки в местах гнездования дельты Днестра, обычно живут в больших колониях. Они мирно уживаются бок о бок с цаплями и малыми бакланами.

"Причиной вымирания коровайки в дельте Днестра - хрупкого символа Нижнеднестровского национального природного - является техногенное изменение гидрологического режима реки Днестр каскадом ГЭС, при котором 85% заболоченной ранее территории дельты сейчас высыхает на длительный период. Иногда этот срок достигает 150 дней", - говорит ученый.

Он объясняет, что некогда цветущая местность превращается в пустыню.

"И следует констатировать, что новые правила эксплуатации каскада Днестровских водохранилищ никак не улучшат жизнь блестящих ибисов, поскольку не учитывают элементарные экологические требования этого вида к благоприятному существованию и воспроизводству естественной популяции", - констатирует Русев.

Экзотические птицы в Одесской области

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) с юга прилетели первые розовые фламинго. Как сообщил сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев, это - своеобразные "разведчики". Они передавали информацию "своим родственникам" о возможности гнездования в заповеднике в Одесской области. Впоследствии прибыла уже стая фламинго - почти 60 птиц. Они "исследуют" островные системы, проводят "рекогносцировку", чтобы оценить возможность гнездования в 2024 году. Уровень воды в лиманах в тот момент был высокий и такие безопасные для гнездования острова в заповедной зоне нацпарка есть. Но каждый день для фламинго есть риски от войны, поскольку птицы очень чувствительны. Если шумовая нагрузка и фактор беспокойства будут высокими, то они не смогут воспроизвестись.

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