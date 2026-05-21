'Крылатая богиня': у звездных аистов Одарки и Грицика вылупился четвертый птенец (видео)

Это произошло, когда малышей согревала "мамочка", а папа сидел на столбе.

У известных аистов Одарки и Грицика, обитающих в Национальном природном парке "Пирятинский" (Полтавская область), появился четвертый птенец. Как сообщила исследовательница Ира Саражинская, кроха вылупился вчера поздно вечером.

"Иногда новости из гнезда бывают ночными, то есть черно-белыми, а не цветными, как днем. Так будет и в этот раз, потому что четвертый птенец Одарки и Грицика вылупился 20 мая в 21:26. Произошло это, когда малышку согревала Одарка. А Грицик пока ничего не знает о пополнении в семье, потому что, улетев вечером, остался на ночь на столбе неподалеку", – рассказала Саражинская.

По ее словам, пока птенец выбирался из скорлупы, зрители YouTube-канала "Лелека Грицько" с помощью пожертвований в поддержку ВСУ выбирали ему имя. В результате четвертого птенца назвали Ника, что в древнегреческой мифологии означает "крылатая богиня" и олицетворяет победу и триумф.

Птенцы Одарки и Грицика

Напомним, у аистов Одарки и Грицика, обитающих в Национальном природном парке "Пирятинский" (Полтавская область), появилось пять яиц: первое появилось 13 апреля, второе – 15 апреля, третье – 17-го, четвертое – 19-го и пятое яйцо – 21 апреля.

18 мая у Одарки и Грицика появились двойняшки – птенцов назвали зрители, которые сделали самые крупные пожертвования в поддержку ВСУ. Первого птенца назвали Лельович, второго – Махаон. На следующий день вылупился третий птенец – люди решили назвать его Мечтой – такое имя предложил гражданин Германии, который сделал пожертвование в поддержку ВСУ.

