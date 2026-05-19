Лелевич, Махаон и Мрия: у знаменитых аистов Одарки и Грицика 'родилось' трое птенцов (видео)

Всего у этой известной "пары" ранее появилось 5 яиц.

У аистов Одарки и Грицика, обитающих в Национальном природном парке "Пирятинский" в Полтавской области, появилось уже трое птенцов. Об этом сообщила исследовательница Ира Саражинская.

"19 мая в 12:10:05 вылупился третий птенец, так что семья Одарки и Грицика сегодня стала многодетной. Первый птенец появился на свет в присутствии Грицика, а вторая и третья "вылупки" состоялись при участии Одарки", - рассказала исследовательница.

По ее словам, более 500 зрителей YouTube-канала "Лелека Грицько" с нетерпением ждали появления третьего птенца с самого утра. Люди решили назвать птенца Мрией - такое имя предложил гражданин Германии, который сделал донат в поддержку ВСУ.

Она также рассказала, что накануне, 18 мая, у Одарки и Грицика появились двойняшки. Обоих птенцов назвали зрители, которые сделали самые крупные пожертвования в поддержку ВСУ.

Первого птенца назвали Лелевич (вылупился в 16:44), второго - Махаон, который появился в 18:42.

Как писал УНИАН, у аистов Одарки и Грицика появилось пять яиц. Первые птенцы ожидались в середине мая. Исследовательница Ира Саражинская рассказала, что первое яйцо появилось 13 апреля, второе - 15 апреля, третье - 17-го, четвертое - 19-го и пятое яйцо - 21 апреля. Тогда говорилось, что кладка завершена.

