Черный чай улучшает внимание, успокаивает, поддерживает здоровье сердца, нормализует уровень сахара.

Если употреблять три или более чашки черного чая ежедневно, можно уменьшить риск некоторых хронических заболеваний. Также этот напиток в составе сбалансированной диеты может стать эффективным средством улучшить общее самочувствие, пишет Verywell Health.

Издание назвало несколько преимуществ черного чая, которые подтверждены научными исследованиями.

1. Чай питательный

Пищевая ценность черного чая зависит от конкретного типа чая, способа заваривания, а также от того, свежесваренный ли он. В частности, как свидетельствует исследование, свежесваренная чашка напитка содержит 47 мг кофеина.

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Также в нем есть шесть групп полифенолов, растительные соединения, полезные для здоровья. Содержание полифенолов зависит от способа заваривания чая. Как правило, они составляют примерно 3-10% соединений в черном чае.

Еще черный чай богат аминокислотой L-теанин, которая помогает расслабиться. В чашке черного чая есть от 20 до 40 мг L-теанина. Также в чашке напитка содержится 0,5 мг марганца (32% суточной нормы) - незаменимого микроэлемента, который поддерживает метаболизм и обладает антиоксидантными свойствами.

2. Чай обладает антиоксидантными свойствами

Антиоксиданты в черном чае, попадая в организм, нейтрализуют вредные свободные радикалы. Последние повреждают клетки и способствуют развитию хронических заболеваний.

Употребление трех чашек черного чая ежедневно повышает уровень антиоксидантов в организме. Некоторые исследования показывают, что антиоксидантная способность организма увеличивается в течение 30-60 минут после выпитого стакана черного чая.

3. Чай улучшает внимание и когнитивные функции

Теафлавины в черном чае ограничивают выработку воспалительных молекул и предотвращают ослабление и разрушение нервных клеток. Некоторые исследования показывают, что черный чай предотвращает образование амилоидных белков, которые влияют на когнитивные функции и способствуют снижению когнитивных способностей.

Другое исследование показало, что при регулярном употреблении чая снижается риск общей деменции на 29%. Однако исследователи не различали различные типы чая. Дополнительные исследования показали меньший риск когнитивных расстройств вследствие употребления чая, особенно среди женщин.

4. Чай помогает пищеварению

Польза черного чая для здоровья связана с его возможностью взаимодействовать с микробиомом кишечника во время метаболизма. Черный чай потенциально способствует колонизации полезных бактерий и подавляет рост вредных.

Также этот напиток является противомикробным средством, ведь может предотвратить диарею. Однако, отмечается, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять его влияние на кишечный микробим и его роль в профилактике и выздоровлении от диареи.

5. Чай может помочь контролировать уровень сахара в крови

Полифенолы в черном чае могут помочь снизить уровень сахара в крови. Одно исследование выявило потенциальную связь между регулярным употреблением по крайней мере одной чашки черного чая ежедневно и снижением риска развития диабета второго типа.

В другом исследовании было отмечено, что употребление черного чая после еды, богатой сахаром, минимизирует дальнейшее повышение уровня сахара в крови у здоровых людей и людей с преддиабетом.

6. Чай может быть полезным для сердца

Употребление черного чая может защитить от болезней сердца. Этот напиток влияет на уровень холестерина и кровяное давление, что важно для здоровья сердца. Флавоноиды в чае улучшают кровообращение, возможно, снижая риск сердечных заболеваний, говорят ученые.

Одно исследование показало тенденцию к снижению артериального давления с помощью трех чашек черного чая ежедневно в течение по крайней мере шести месяцев. Другое выявило снижение артериального давления только при употреблении двух чашек чая ежедневно, но исследование не разделяло черный и зеленый чай.

В материале есть оговорка: кофеин в черном чае все же может негативно влиять на артериальное давление, несмотря на благоприятное влияние флавоноидов.

7. Чай может помочь бороться с зубным налетом

Кариес возникает вследствие скопления налета на зубах. Последний образуется из слюны и бактерий и разрушает зубную эмаль. Теафлавины же в черном чае обладают антибактериальными свойствами, которые повреждают клеточные мембраны бактерий.

Предварительные исследования на крысах показывают, что черный чай уменьшает развитие кариеса. Однако, отмечается, исследования на людях менее убедительны.

8. Чай может уменьшить стресс

L-теанин - природное соединение, содержащееся в черном чае, которое может улучшить внимание и уменьшить стресс. У здоровых взрослых прием 200 мг L-теанина ежедневно, которые содержатся в восьми чашках черного чая, в течение четырех недель улучшает симптомы, связанные со стрессом, такие как тревога и сон.

Потребить 200 мг L-теанина из черного чая, вероятно, трудно, однако L-теанин в черном чае может обеспечить успокаивающее действие, убеждают исследователи.

Некоторые исследования показывают, что потребление кофеина и L-теанина, которые есть в черном чае, может привести к лучшей умственной активности и ощущению покоя. Как правило, кофеин и L-теанин дают противоположные эффекты, однако при совместном потреблении, особенно во время стрессовых моментов, эти два соединения могут противодействовать друг другу.

9. Чай обладает противовоспалительным действием

Регулярное употребление черного чая уменьшает маркеры повреждения клеток и воспаления. В частности, употребление чая связано со снижением уровня С-реактивного белка - маркера воспаления, говорят ученые.

10. Чай улучшает здоровье кожи

Старение и факторы окружающей среды - солнечный свет, загрязнённый воздух - негативно влияют на здоровье кожи. Полифенолы в черном чае содержат антиоксидантные свойства, которые уменьшают повреждение кожи и воспаление.

Исследования на животных показывают потенциальное действие экстракта черного чая против морщин при нанесении непосредственно на кожу. Экстракт черного чая уменьшил повреждения кожи и улучшил процессы против морщин у мышей, подвергшихся воздействию ультрафиолетового излучения.

Относительно людей, все же необходимы дополнительные исследования, говорится в публикации.

Ранее УНИАН рассказывал, почему кофе стоит заменить на зеленый чай. Оказывается, у тех, кто пьет зеленый чай вместо кофе, риск развития слабоумия ниже. Недавнее японское исследование показало, что у пожилых людей, которые регулярно употребляют этот напиток, меньше связанных с деменцией поражений в белом веществе мозга.

Отмечается, хоть кофе имеет противовоспалительный эффект, в долгосрочной перспективе он не оказывает такого же положительного эффекта, как зеленый чай. В отличие от кофе, зеленый чай содержит ингредиент, который повышает его целебные свойства, - антиоксиданты, которые называются катехинами, 80% из которых относятся к особо полезному типу - эпигалокатехин галлат.

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