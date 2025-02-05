В целом это лучший вариант для утреннего заваривания, отметил диетолог.

У тех, кто предпочитает зеленый чай вместо кофе, риск развития слабоумия ниже. Недавнее японское исследование показало, что у пожилых людей, которые регулярно пьют данный напиток, меньше связанных с деменцией поражений в белом веществе мозга, пишет The Telegraph.

Как отмечается, хотя кофе обладает противовоспалительным эффектом, в долгосрочной перспективе он не оказывает такого же положительного эффекта, как зеленый чай. Также акцентируется, что в отличие от кофе зеленый чай содержит ингредиент, который повышает его целебные свойства, - антиоксиданты, называемые катехинами, 80% из которых относятся к особенно полезному типу - эпигаллокатехин галлат (EGCG).

"Свободные радикалы - молекулы, которые могут вызывать воспаление и повреждение организма. Антиоксиданты работают, нейтрализуя свободные радикалы", - объяснила специалист-диетолог из Dietitian UK Прия Тью.

Видео дня

Как говорится в статье, защитные эффекты зеленого чая помогают мозгу предотвратить накопление так называемого "амилоида β" - основного компонента бляшек, обнаруженных в мозге людей с болезнью Альцгеймера.

"Помимо изменений в мозге, зеленый чай может снижать артериальное давление, что может способствовать его защитным эффектам, поскольку это ключевой фактор риска поражений белого вещества мозга. В целом это делает его лучшим вариантом для утреннего заваривания", - посоветовал диетолог Роб Хобсон.

По словам Прии Тью, одной чашки чая недостаточно для снижения риска - пользу приносит употребление от трех до восьми чашек в день, доказали ученые.

Среди других преимуществ зеленого чая диетолог Хобсон отметил:

Может помочь предотвратить сердечные заболевания. Согласно обзору исследований 2022 года, есть веские доказательства того, что регулярное употребление зеленого чая может снизить многие факторы риска, связанные с сердечными заболеваниями, включая артериальное давление и липиды.

Может помочь похудеть. Есть данные, позволяющие предположить, что зеленый чай содержит вещества, которые ускоряют метаболизм, помогая расщеплять жировые клетки, и несколько исследований подтверждают эту взаимосвязь.

Напомним, ранее УНИАН писал, как определить качественный чай.

Вас также могут заинтересовать новости: