Лингвист назвал, какие слова стоит употреблять вместо конструкции "за рахунок".

Даже те, кто с детства разговаривает на украинском, могут неправильно употреблять такие конструкции как "за рахунок". Когда ее уместно использовать, а когда - нет, в эфире "Сніданок з 1+1" объяснил известный учитель украинского языка Александр Авраменко.

"Можно ли "парк реконструювати за рахунок спонсора"? Лучше делать это "коштом" спонсора или "за кошт". Можно ли "наповнити бюджет за рахунок приватизації"? Нет, лучше "наповнювати завдяки приватизації". Можно ли "добре навчати учнів за рахунок сучасних технологій"? Не стоит. Хорошо обучать учеников можно, "використовуючи сучасні технології". Но и это еще не все. Не стоит в приведенных ситуациях использовать слово "дякуючи". Например, "реконструювали парк, дякуючи спонсорам". "Дякуючи" означает "висловлювати вдячність". Но ведь не о благодарности говорится в этом предложении, а о том, за чей счет сделано доброе дело", – говорит Авраменко.

Итак, резюмирует лингвист, стоит вместо конструкции "за рахунок" употреблять "коштом", "завдяки" или "використовуючи" – выбор зависит от контекста.

Говорим на украинском правильно - советы Авраменко

Ранее Александр Авраменко ответил на языковой вопрос, которое многих загоняет в тупик – с какой буквы писать "с днем рождения".

Также лингвист назвал слова, которые несправедливо носители языка забывают или вообще не знают, и объяснил, как сказать на украинском "востребованный", "косноязычный", "томный".

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