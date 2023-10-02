Известный учитель объяснил, как правильно поздравлять с днем рождения.

Официальное поздравление "С днем рождения" следует писать с маленькой буквы. Об этом рассказал доцент Киевского национального университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко в эфире "Завтрак с 1+1", отвечая на вопросы зрительницы.

"Согласно действующему правописанию, а именно на него надо ориентироваться, с большой буквы надо писать названия исторических событий, праздников и знаменательных дат. Вряд ли день рождения человека - это государственный праздник или знаменательная дата", - рассказал он.

В то же время языковой эксперт отмечает, что некоторые пишут слово "день" с большой буквы, чтобы проявить уважение к человеку, которого поздравляют с праздником. По его словам, это допустимый вариант. Более того, Авраменко признается, что сам поздравляет своих близких именно таким образом.

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Другие полезные языковые советы:

Ранее Авраменко объяснил, как правильно говорить о спортивных достижениях. Например, можно ли говорить, что украинская команда "зайняла" призовое место.

Он советовал украинцам, как называть разные виды обуви на украинском, а также раскрывал значение редких слов, которыми описывают характер человека.

Также вы можете узнать, как правильно говорить на украинском - "відрекомендовуватися" или "представлятися".

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