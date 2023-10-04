Известный учитель советует запомнить некоторые слова, чтобы гарантированно поражать окружающих своим словарным запасом.

В украинском нашем языке есть такие слова, которые несправедливо носители языка забывают или вообще не знают. На их месте в речи часто роскошествуют российские аналоги. Несколько очень распространенных случаев в эфире "Сніданок з 1+1" разобрал украинский языковед Александр Авраменко.

"Как сказать на украинском "востребованный", "косноязычный", "томный"? Итак, "востребованный товар" на украинском будет "затребуваний" или "запитаний товар". Как сказать на украинском "косноязычие, косноязычный человек"? На украинском будет так: "недорікуватість, недорікувата людина". А еще можно сказать "гугнявый" или же "недомовний". И третье прилагательное - "томный". Например,"томный взгляд". На украинском правильно сказать "млосний погляд", - объяснил лингвист.

Итак, известный учитель советует запомнить слова: "запитаний", "затребуваний"; "недорікуватий, гугнявий, недомовний", а также "млосний".

Говорим на украинском правильно - советы Авраменко

Ранее Александр Авраменко ответил на языковой вопрос, которое многих загоняет в тупик – с какой буквы писать "с днем рождения".

Лингвист также напомнил, как узнать род в иноязычных словах на популярном примере – "подвійний еспресо" или "подвійне еспресо"

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