Открытие касается олеиновой кислоты, которая есть в составе масла.

Жирная кислота, содержащаяся в оливковом и многих других маслах, стимулирует выработку новых жировых клеток в организме. Это создает условия, которые со временем могут привести к увеличению жировых запасов и нежелательному набору веса. О результатах нового исследования пишет Newatlas.

В материале говорится, что ранее считалось, что набор веса, связанный с этой жирной кислотой, является следствием высокой калорийности продуктов, в которых она содержится. Однако исследователи из Университета Оклахомы вместе с медицинскими учеными Йельского университета и Нью-Йоркского университета недавно выяснили, что это не так.

Учёные пришли к выводу, что олеиновая кислота - мононенасыщенная жирная кислота, которую считают полезной для сердца и холестерина, а также является ключевой составляющей средиземноморской диеты, - в избыточном количестве способна вызвать чрезмерную выработку сигнального белка AKT2 и подавлять активность регуляторного белка LXR. В результате этого происходит активный рост клеток-предшественников жировых клеток, которые затем дифференцируются в новые жировые клетки.

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"Мы знаем, что типы жиров, которые люди употребляют, изменились в период эпидемии ожирения. Мы хотели узнать, ожирение вызывается просто перееданием жирной пищи, или все же составом конкретных жирных кислот, которые входят в состав масел", - рассказал доцент кафедры биохимии и физиологии Медицинского колледжа Университета Оклахомы Майкл Рудольф.

Отмечается, что олеиновая кислота является основным жирным веществом в оливковом масле, также она содержится в подсолнечном, авокадовом, арахисовом маслах и во многих животных жирах. Из-за того, что оно продлевает срок хранения масел, высокоолеиновые версии масел теперь широко используются в коммерческой продукции и фастфуде.

В этом исследовании мышей кормили продуктами с высоким содержанием различных типов жиров, в частности свиного, кокосового масла, молочных жиров. Из всех изученных жирных кислот только олеиновая кислота активировала механизм развития жировых клеток в организме, что привело к увеличению выработки клеток-предшественников адипоцитов (APC) и ускорению их созревания в жировые клетки. Такие же биологические изменения наблюдались и в изолированных человеческих APC в лабораторных условиях.

В нормальных условиях этот процесс - адипогенез - является естественным, полезным и контролируемым. Когда наши существующие жировые клетки заполняются, они подают сигнал о необходимости резервного копирования. На этот сигнал реагируют "спящие" APC, которые активируются и превращаются в новые жировые клетки, чтобы безопасно хранить энергию. Это позволяет избежать перегрузки отдельных клеток, которая может привести к их разрыву и попаданию жира в кровь, печень и мышцы, что может иметь серьезные последствия для здоровья.

Однако исследователи выяснили, что чрезмерное потребление олеиновой кислоты "ломает" эту систему безопасности, стимулируя чрезмерное образование новых APC и активацию уже имеющихся, даже когда они не нужны.

"Жировые клетки можно представить как армию. Когда вы употребляете олеиновую кислоту, она сначала увеличивает количество "солдат жировых клеток" в армии, что создает большую способность хранить избыточные питательные вещества. Со временем, если этих питательных веществ станет слишком много, может возникнуть ожирение, которое без контроля может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям или диабету", - пояснил Рудольф.

К тому же, исследования показывают, что жировые клетки имеют эпигенетическую "мышечную память", то есть после их формирования они не исчезают при похудении, а лишь уменьшаются в размерах, но могут оставаться в таком состоянии годами. Это затрудняет похудение и облегчает набор веса. Таким образом, увеличивая количество и готовность жировых клеток, олеиновая кислота может "настраивать" жировую ткань на дальнейшее накопление жира.

"Я думаю, основное послание заключается в умеренности и в том, чтобы потреблять жиры из разных источников. Относительно сбалансированные уровни олеиновой кислоты являются полезными, но высокие и длительные могут быть вредными. Если у человека есть риск сердечных заболеваний, высокое потребление олеиновой кислоты может быть не лучшей идеей", - отметил Рудольф.

Ранее УНИАН рассказывал, стоит ли пить оливковое масло ежедневно. Оказывается, употребление ложки этого продукта каждый день может улучшить кровяное давление, способствовать поддержанию здорового уровня холестерина, предотвращать переедание, обеспечивать постоянный источник антиоксидантов, что важно для профилактики заболеваний, а также поддерживать здоровье кишечника.

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