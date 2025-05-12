Полезные масла содержат полезные соединения, такие как антиоксиданты, и стабильны при высоких температурах приготовления пищи.

У многих из нас дома есть несколько видов кулинарных масел, которые используются в различных рецептах. При этом выбор правильных масел для жарким важен как для вкуса, так и для здоровья, особенно когда речь идет о приготовлении пищи на сильном огне. Портал VerywellHealth назвал четыре самых полезных масла для использования в приготовлении блюд и четыре, которых желательно избегать.

Полезные масла для готовки, как правило, содержат много ненасыщенных жиров, таких как мононенасыщенные и омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают здоровье сердца и уменьшают воспаление. Они также содержат полезные соединения, такие как антиоксиданты, и стабильны при высоких температурах приготовления пищи, что делает их более безопасными для регулярного использования.

1. Оливковое масло

Оливковое масло богато полезными мононенасыщенными жирами, в частности олеиновой кислотой, жирной кислотой омега-9, связанной со здоровьем сердца и уменьшением воспаления. Оливковое масло также богато антиоксидантами, в частности витамином Е и полифенолами, которые помогают защищать клетки от стресса, который может привести к повреждению и болезням.

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С температурой дымления около 190-210 градусов оливковое масло подходит для различных методов приготовления пищи, включая обжаривание и выпечку. Однако для сохранения его питательных качеств лучше всего готовить на слабом или среднем огне.

2. Масло авокадо

Масло авокадо также богато олеиновой кислотой, что делает его хорошим вариантом для поддержания здоровья сердца и снижения воспаления. Оно также содержит витамины E и K и лютеин, антиоксидант, наиболее известный своими полезными для здоровья глаз свойствами.

лагодаря высокой температуре дымления около 270 градусов масло авокадо является отличным выбором для высокотемпературных методов приготовления пищи, таких как жарка и гриль.

3. Кунжутное масло

Кунжутное масло — это богатый источник полиненасыщенных жиров и антиоксидантов. В частности, оно содержит сезамолин и сезамин, которые могут помочь снизить высокий уровень холестерина и поддержать здоровье сердца. Кунжутное масло также содержит витамины E и K, что способствует его общему здоровью.

Точка дымления кунжутного масла составляет от 175 до 230 градусов — в зависимости от того, является ли оно рафинированным или нерафинированным, — что делает его универсальным для различных способов приготовления пищи, от жарки до полива.

4. Сафлоровое масло

В нем высокое содержание полиненасыщенных жиров, включая жирные кислоты омега-6, которые могут помочь поддерживать здоровье сердца и нормальный уровень холестерина. Как и другие кулинарные масла, оно также содержит витамин E.

С вточкой дымления около 175 градусов сафлоровое масло идеально подходит для высокотемпературных методов приготовления пищи, таких как жарка, тушение и выпечка, без ущерба для его питательных свойств.

Неполезные масла часто содержат много насыщенных или трансжиров, подвергаются сильной обработке и склонны к окислению, что приводит к образованию вредных соединений и способствует воспалению и сердечным заболеваниям.

1. Рыбное или водорослевое масло

Эти масла богаты омега-3 жирными кислотами EPA и DHA, но имеют низкую точку дымления, что делает их непригодными для высокотемпературных методов приготовления пищи.

2. Льняное масло

Льняное масло очень питательно, но также имеет низкую точку дымления, что может привести к окислению и горечи при нагревании.

3. Пальмовое масло

Хотя у него умеренная точка дымления, пальмовое масло может стать вредным для здоровья при воздействии высоких температур, особенно если оно не рафинированное.

4. Масло грецкого ореха

Это масло ароматное и богато омега-3 (в частности, ALA), но имеет низкую точку дымления, что делает его более подходящим для использования в заправках, чем для приготовления пищи.

Ранее эксперты сравнили между собой оливковое масло и масло авокадо и рассказали, какое из них полезнее.

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