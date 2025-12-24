В солнечных панелях с нашумевшей технологией TOPCon нашли серьезный минус: что известно

Исследование, в котором сравнивались 20 модулей TOPCon, выявило "значительные нерешенные проблемы надежности".

Популярная в этом году технология солнечных модулей TOPCon (технология пассивированных контактов с туннельным оксидом), которая потеснила технологию PERC, столкнулась с проблемами. Исследования и испытания показали, что есть ряд нюансов с надежностью модулей, которые остаются нерешенными, пишет ресурс PV-Tech.

Согласно данным из таблицы надежности модулей Kiwa PVEL, было зафиксировано 83% отказов протестированных модулей. По сравнению с предыдущим годом, показатель вырос на 66%. Основные причины – деградация под воздействием ультрафиолета (UVID), разбитие стекла, расслоение и проблемы с механической прочностью.

Исследование Fraunhofer ISE, в котором сравнивались 20 модулей TOPCon, выявило "значительные нерешенные проблемы надежности". Несмотря на устойчивость к LID (деградация, причиненная светом) и LeTID (деградация, причиненная светом и температурой), технология остается уязвимой к коррозии, UVID и проникновению влаги. При этом действующие стандарты испытаний часто не фиксируют деградацию мощности, если она не приводит к полному отказу модуля или угрозе безопасности.

В то же время в Fraunhofer ISE выяснили, что УФ-деградация во время испытаний дестабилизирует солнечные панели настолько сильно, что они теряют эффективность во время хранения энергии в темноте после воздействия УФ-излучения. В то же время эффективность значительно восстанавливается при дальнейшем влиянии солнечного света. Таким образом, измерения уровня деградации становятся более близкими к значениям, фактически измеренным на практике.

Другое исследование провели ученые из Национальной лаборатории возобновляемой энергии (NREL). Они призвали усилить стандарты для обнаружения UVID в фотоэлектрических модулях.

В то же время исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), установили, что повышение осведомленности о типе УФ-излучения, используемого для проверки солнечных элементов TOPCon, может привести к более быстрой и эффективной оценке их производительности в долгосрочной перспективе.

Отдельно отмечается, что производители солнечных модулей ищут решения проблемы их деградации под влиянием ультрафиолетового излучения, наблюдаемой в лабораторных условиях.

