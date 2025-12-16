Отмечается, что изменения в политике Китая и США, которые привели к снижению спроса.

Интерес к солнечным панелям в мире снижается. В следующем году объем установок впервые сократится с момента появления отрасли на мировом рынке более 20 лет назад.

Издание Bloomberg пишет, что, согласно прогнозу BNEF Global PV Market Outlook, в 2026 году в мире будет добавлено 649 гигаватт мощности солнечной энергии, что меньше, чем в 2025 году. Рост в этом году самый слабый за последние семь лет, а сокращение в следующем году будет первым с 2000 года.

Причина спада – изменения в политике Китая и США, которые привели к снижению спроса. Другие рынки не смогут компенсировать значительный дефицит, вызванный двумя крупнейшими экономиками мира.

Видео дня

Это плохая новость для китайских производителей солнечной энергии, которые и так борются с избыточным производством и убытками. Введенная в июне рыночная ценовая политика в отношении возобновляемых источников энергии вызвала в начале года ажиотаж на установки, а затем - к резкому замедлению. BNEF понизила свой прогноз по установкам в Китае на 2025 год на 9% до 372 гигаватт, а на 2026 год - на 14%.

При этом ожидается, что рынок США также замедлится с аналогичной скоростью из-за усилий президента Дональда Трампа по ограничению внедрения возобновляемых источников энергии и возврату к ископаемому топливу.

Другие рынки, как Испания и Бразилия, также замедляются. Они пережили быстрое наращивание мощностей солнечной энергетики, что привело к падению цен на электроэнергию, а также создало неопределенность, которая сдерживает инвестиции.

В то же время ожидается, что уже в 2027 году объем солнечных установок продемонстрирует "умеренный" рост, поскольку Китай и США адаптируются к новым условиям спроса и предложения, а также расширятся новые рынки. По данным BNEF, общий объем установок в этом году составит 688 гигаватт.

Солнечная энергетика - последние новости

В мире появился огромный вторичный рынок солнечных панелей. Как объясняют эксперты, люди массово демонтируют и продают солнечные панели, потому что эта технология себя исчерпала.

Кроме того, плавучие солнечные панели быстро набирают популярность как перспективное направление "зеленой" энергетики, но новые исследования ставят под сомнение их экологическую безопасность. Моделирование, проведенное учеными США, показало, что покрытие водохранилищ панелями снижает температуру воды и влияет на экосистемы.

Вас также могут заинтересовать новости: