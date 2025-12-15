Солнечная электростанция не генерирует загрязнения, пока работает. Но проблемы начинаются, когда надо избавиться от старого оборудования.

Солнечная энергетика переживает настоящий бум во всем мире на фоне увеличения эффективности и уменьшения стоимости солнечных панелей. Однако ученые обеспокоены тем, что эта "экологически чистая" энергетика на самом деле несет в себе серьезные угрозы для окружающей среды, пишет hbr.org.

Государственные субсидии и прогресс в технологии солнечных панелей стимулирует спрос на солнечные электростанции. Экономические стимулы все больше мотивируют пользователей не ждать завершения 30-летнего срока эксплуатации ранее приобретенных панелей и заменять их досрочно на более дешевые и производительные версии.

Проблема заключается в том, что на свалку идут огромные объемы старых солнечных панелей, а инфраструктура их переработки за этими объемами не успевает. Это может привести к серьезному экологическому кризису.

Официальные оценки Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA) предусматривают накопление 78 миллионов тонн отходов к 2050 году, но они основываются на предположении о полной отработке панелями заявленного срока службы. Однако группа американских экспертов провела собственное моделирование, учитывающее экономическую рациональность потребителя в упомянутом контексте.

На примере типичного домохозяйства в Калифорнии видно, что уже через 10-15 лет обновление панелей может обеспечить большую финансовую отдачу, чем их дальнейшее использование. В определенных сценариях экономическая целесообразность замены проявляется значительно раньше. Это означает, что накопление отходов начнется не после 2030 года, а оно уже началось, и объемы выброшенных солнечных панелей могут превысить официальные прогнозы в десятки раз.

По словам исследователей, отрасль не готова к такому вызову. Переработка панелей является дорогостоящей и экономически невыгодной: затраты на утилизацию в несколько раз превышают стоимость захоронения на свалках. Кроме того, процесс демонтажа и транспортировки требует квалифицированной рабочей силы, а наличие тяжелых металлов может классифицировать панели как опасные отходы.

Вопрос финансирования утилизации неизбежно потребует регуляторного вмешательства. Промедление может привести к ситуации, когда старые солнечные панели просто выбрасываться на свалку, нанося значительный вред окружающей среде.

"Ничто из этого не должно вызывать серьезных сомнений относительно будущего или необходимости возобновляемых источников энергии. Наука неоспорима: продолжение зависимости от ископаемого топлива в той степени, в которой мы это делаем сейчас, оставит будущим поколениям поврежденную, если не умирающую планету", - вместе с тем отмечают эксперты.

Экологические проблемы солнечной энергетики

Как писал УНИАН, плавучие солнечные панели быстро набирают популярность как перспективное направление "зеленой" энергетики, однако новые исследования ставят под сомнение их экологическую безопасность. Моделирование, проведенное учеными США, показало, что покрытие поверхности водохранилищ панелями снижает температуру воды и может существенно менять экосистемы.

Плавучие панели эффективнее наземных, экономят пространство и уменьшают испарение воды. Однако ученые предостерегают, что масштабирование таких решений без глубокого анализа может привести к долговременным и непредсказуемым последствиям для пресноводных экосистем.

