Пенсия под пальмами: топ стран для переезда после выхода на заслуженный отдых

Можно ориентироваться на международные рейтинги "пенсионных" стран, но к ним следует относиться критически.

Готовясь к выходу на пенсию, многие люди задумываются о переезде в другую страну, где можно наслаждаться тёплым климатом, более низкими расходами на жизнь и комфортными условиями для старости. Впрочем, перед принятием такого решения приходится учитывать целый ряд факторов – от качества медицины до стоимости жизни и возможностей легализации в выбранной стране.

Как пишет издание Pénzcentrum, одним из самых известных исследований в этой сфере является Global Retirement Index от компании Natixis. В то же время этот рейтинг в большей степени оценивает условия жизни местных пенсионеров в разных странах, а не перспективы тех, кто планирует переехать туда из-за рубежа. Поэтому авторы обратили особое внимание на два других индекса, ориентированных именно на экспатов.

Первый из них – Retirement Abroad Index от Expatriate Healthcare. В этом исследовании страны оценивались по доступности медицинской помощи, визовым требованиям, стоимости жизни, простоте адаптации и другим критериям, важным для пожилых людей.

Видео дня

Первое место в рейтинге заняли Филиппины, набравшие 78 баллов из 100 возможных. Авторы исследования отмечают простые условия получения видов на жительство, невысокую стоимость жизни и широкое использование английского языка.

На втором месте оказался Таиланд с 77 баллами. Страна отличается высоким качеством частной медицины и развитой инфраструктурой, хотя для получения пенсионной визы необходимо подтверждать доходы и иметь медицинскую страховку.

Третье место заняла Колумбия, которую называют одним из самых популярных направлений в Латинской Америке для иностранных пенсионеров.

Далее следует Португалия – самая высокая позиция среди европейских стран. Как пишет издание, её преимуществами являются безопасность, качественная система здравоохранения и высокий уровень владения английским языком среди населения. Пятую позицию разделили Шри-Ланка и Южно-Африканская Республика.

Впрочем, другой рейтинг демонстрирует несколько иную картину. International Living, который основывается не только на статистике, но и на многолетнем опыте корреспондентов и отзывах экспатов, поставил на первое место Грецию. Авторы исследования объясняют это сочетанием мягкого климата, большого количества солнечных дней и непринуждённого образа жизни, известного под названием "siga-siga" – "не спеши".

В первую тройку также вошли Панама и Коста-Рика. Панама остается популярной благодаря специальной программе Pensionado, которая предусматривает многочисленные льготы для пенсионеров. Коста-Рика привлекает ценителей природы и спокойного образа жизни, а также имеет развитую систему медицинского обслуживания.

В десятку лучших стран по версии International Living также вошли Португалия, Мексика, Италия, Франция, Испания, Таиланд и Малайзия. При оценке учитывались жилье, стоимость жизни, климат, медицина, визовые программы, уровень развития страны и общая привлекательность для переезда.

В то же время авторы материала отмечают, что эти международные рейтинги составлялись в первую очередь для жителей самых богатых стран мира, и выводы составителей этих рейтингов не всегда актуальны для пенсионеров из стран Центральной и Восточной Европы. Дело в том, что уровень цен во многих упомянутых странах на самом деле может быть даже выше, чем в странах Восточной Европы.

Именно поэтому, заключает издание, при выборе страны для жизни после выхода на пенсию стоит ориентироваться не только на международные рейтинги и красивые пейзажи, но и на собственные финансовые возможности и реальные расходы на проживание в желаемой стране.

Жизнь за рубежом

Как писало УНИАН, украинец, который уже 9 лет живет на Филиппинах, рассказал, почему считает эту страну лучшим вариантом для эмиграции, даже по сравнению со странами Европы и США. Говоря о преимуществах этой страны, он упомянул не только тёплый климат, но и низкую стоимость жизни, простые условия легализации, дружелюбие местного населения, атмосферу свободы и доступность медицины.

В то же время блогер предупредил и о недостатках Филиппин: постоянный шум, слабая инфраструктура, риски стихийных бедствий и болезней, а также не слишком выразительная местная кухня.

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