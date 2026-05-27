Не Европа и не США: украинец назвал лучшую страну для эмиграции

Если имеете небольшой доход на удаленной работе, есть место на Земле, где со скромным бюджетом можно жить как в раю.

Филиппины давно привлекают туристов своими тропическими островами с теплым океаном и относительно низкими ценами. Украинский блогер Олег Ночкин, который живет на архипелаге уже девятый год, считает, что эта страна сегодня является лучшей в мире не только для отдыха, но и для эмиграции.

В своем недавнем видео для YouTube он подробно объяснил, почему выбрал жизнь на Филиппинах, какие преимущества видит для украинцев в этой стране и о каких минусах и рисках стоит знать перед переездом.

Низкая стоимость жизни

Автор говорит, что даже у океана можно найти жилье за относительно умеренные деньги. По его словам, в стоимость часто уже входят коммунальные услуги и интернет. Для комфортной жизни, включая питание и поездки между островами, хватает нескольких сотен долларов в месяц.

"Цена такой квартиры, комнаты-студии – 400 долларов в месяц. Сюда уже включены все счета: интернет, вода, свет. И все это за 400 долларов", – рассказывает блогер, показывая свою довольно просторную квартиру с хорошим ремонтом и видом на море, до которого всего несколько десятков метров.

На питание Олег тратит еще около 200 долларов в месяц.

При этом блогер утверждает, что при желании можно уложиться и в еще меньший бюджет.

Простая легализация для украинцев

Отдельным преимуществом автор называет лояльное отношение к украинцам со стороны государства. Он объясняет, что визу можно продлевать каждые два месяца в течение двух лет подряд. Если же выехать за пределы Филиппин, то сроки обнуляются, и после возвращения можно жить в стране еще два года, постоянно продлевая визу. Но для граждан Украины даже такая несложная волокита не обязательна вообще.

"Филиппины – это единственная страна в регионе, которая принимает беженцев из Украины. И если подать здесь документы на беженство, то тогда вообще можно жить на Филиппинах до бесконечности, без выезда. Еще и медицина в государственных учреждениях для вас будет бесплатной", – рассказывает блогер.

"Вечный июль"

Блогер называет климат одной из главных причин остаться на островах. Он отмечает, что здесь почти не бывает резких сезонных перемен, а температура воды и воздуха держится около +30 градусов.

"Здесь вечный июль. Со всеми его вариациями. Температура воздуха плюс-минус 30, днем всегда. Температура воды в океане тоже плюс-минус 30".

Очень дружелюбное население

Автор утверждает, что на Филиппинах иностранцы не сталкиваются с высокомерным отношением или разгулом преступности, как во многих других странах. По его словам, местные жители легко идут на контакт, а адаптация проходит быстро.

Олег добавляет, что именно человеческий фактор стал для него одним из главных аргументов остаться на островах.

"Островная махновщина"

Отдельно блогер говорит об атмосфере свободы. По его словам, из-за островного характера географии государство почти не вмешивается в повседневную жизнь граждан и туристов. На практике это означает, что можно даже нелегально работать или открыть небольшой локальный бизнес, и всем будет все равно.

"Эта островная махновщина, я это так называю, в хорошем смысле этого слова, больше нигде такого нет. И это самый важный момент, о котором я и не догадывался, когда сюда ехал", – рассказал автор.

По мнению блогера, именно такая модель жизни привлекает на Филиппины тех, кто устал от чрезмерного контроля со стороны государства.

Доступная медицина

По словам автора, уровень медицины на Филиппинах примерно такой же, как и в Украине. Поэтому попасть к врачу можно быстро, без месяцев ожидания, как в Европе или Америке.

В то же время он предупреждает, что лекарства и лечение для иностранцев могут быть дорогими, поэтому советует оформлять страховку.

Относительно безопасная страна

Автор убеждает, что уровень уличного криминала на Филиппинах ниже, чем во многих популярных туристических странах.

"Такого здесь нет вообще. И гоп-стопа, как такового, в нашем понимании, здесь вообще нет", – говорит Олег.

В то же время он предупреждает о возможности бытовых конфликтов, в частности ревности, если начинаешь отношения с местными женщинами/мужчинами.

Вместе с тем блогер признает, что у Филиппин есть и свои недостатки. Они не портят общей картины, а скорее являются особенностями, которые стоит учесть.

Главный минус – шум

Одним из самых больших недостатков блогер называет постоянный шум. По его словам, жизнь на островах очень шумная – практически все держат петухов, повсюду гудят моторы, а ночью играет музыка.

"Люди здесь не тихие. И живут они вообще не тихой жизнью", – говорит Олег.

Еще один минус – местная кухня

Автор признает, что традиционная филиппинская кухня может разочаровать тех, кто жил в странах континентальной Азии. По его мнению, здесь значительно меньше культуры специй и уличной еды. Из-за этого он советует либо готовить самостоятельно, либо посещать более дорогие рестораны, адаптированные под иностранцев.

Риски стихийных бедствий

Блогер напоминает, что страна регулярно сталкивается с тайфунами, наводнениями и другими природными катастрофами. Особенно опасными он называет территории на восточном побережье.

В то же время на практике, если не покупать жилье или не вести собственный бизнес, туристов или эмигрантов это почти не затрагивает. Тем более что в некоторых регионах стихийные бедствия случаются редко.

Лихорадка Денге

Еще одним серьезным риском блогер называет лихорадку Денге, которую переносят комары. Именно поэтому он советует пользоваться страховкой и средствами защиты от насекомых.

Слабая инфраструктура

Слабость государственного контроля имеет и свою обратную сторону. Автор предупреждает, что далеко не все острова имеют развитую инфраструктуру. За пределами туристических зон могут быть проблемы с магазинами, больницами и другими услугами.

Кроме того, в случае каких-либо конфликтных ситуаций не стоит особо рассчитывать, что полиция вас защитит, а суды встанут на вашу сторону. В этих вопросах лучше работают неформальные связи с влиятельными местными жителями.

Несмотря на все недостатки, автор убежден, что для людей, которые ищут теплый климат, свободу и более дешевую жизнь у океана, Филиппины остаются лучшим вариантом в мире.

Как писал УНИАН, украинка, переехавшая в регион Окситания, рассказала, что в провинциальной Франции люди ведут спокойный образ жизни: здороваются с незнакомцами, много времени уделяют долгим обедам, отдыху и общению в клубах по интересам.

Также мы приводили рассказ украинки, которая поселилась в Дании и обнаружила, что датская социальная система далеко не такая гуманная, как она ожидала. В частности, родителям трудно брать отгулы для ухода за больным ребенком, а в школах прогулы даже из-за болезни не допускаются.

