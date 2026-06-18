Испания – не для всех: блогерша перечислила недостатки страны

На каждый "плюс" жизни в Испании найдётся свой не менее весомый "минус".

Испания – одна из самых привлекательных стран для переезда благодаря теплому климату, высокому уровню безопасности и либеральному миграционному законодательству. Однако, как и везде, в Испании есть свои темные стороны, о которых стоит знать заранее.

Украинка по имени Ирина уже несколько лет живет в Испании и в своем TikTok-блоге рассказывает об этой стране такой, какая она есть. Не только о преимуществах, но и о недостатках. В недавнем видео блогерша назвала причины, по которым для некоторых людей Испания действительно может оказаться неприемлемым вариантом для эмиграции.

По мнению Ирины, в первую очередь Испания – не лучший вариант для тех, кому нравится быстрый ритм жизни, ведь испанцы любят всё делать медленно, никуда не спеша.

Видео дня

"Документы, ответы от государственных органов, записи к врачам – все это может тянуться месяцами", – рассказала женщина.

Ирина подчеркнула, что многочасовая сиеста в середине дня – не миф, а повседневная реальность в Испании. На практике это означает, что не только государственные учреждения, но даже магазины закрываются на несколько часов в середине дня. А это уже создает определенные неудобства.

Кроме того, испанский климат – далеко не так приятен, как может показаться. Жара здесь на самом деле невыносимая, особенно в южных регионах. Температура на уровне 40 градусов – там дело обычное.

"Если вы плохо переносите жару или у вас высокое давление, лето может стать для вас настоящим испытанием", – пояснила блогерша.

Также Ирина не советует слишком полагаться на то, что после переезда в Испанию вы легко сможете найти работу на месте. По ее словам, испанский рынок труда перенасыщен, и найти хорошую работу непросто. Тем более, если вы не владеете испанским на высоком уровне. При этом зарплаты в Испании далеко не самые высокие в Европе, а вот цены на жилье кусаются, и довольно больно.

"Например, зарплата 1800 [евро в месяц] при аренде жилья 1200", – рассказала автор.

Жизнь за границей

Как писал УНИАН, украинка, поселившаяся в Норвегии, рассказала о стереотипах норвежцев в отношении наших соотечественников. До того, как украинские беженцы массово прибыли в эту страну, норвежцы считали украинцев такими же неприспособленными к современной урбанистической цивилизации, как и мигранты из африканской глубинки.

Также мы приводили рассказ украинки о впечатлениях от жизни в Румынии. Страна оказалась на удивление интересной и приятной для знакомства с ее обычаями и кухней.

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