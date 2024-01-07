2024 год насчитывает 366 дней. Но украинское правильное название такого года - не високосный.

Новый 2024 год - год "дракона", который недавно встретили украинцы, насчитывает 366 дней - то есть в феврале у нас будет не 28 дней, а 29. Такие периоды еще называют "високосными".

Но украинское правильное название такого года отличается, раскрыла редактор Ольга Васильева. Следует говорить не "високосный" год, а "преступный" или "касянов" (в честь святого Касяна, или Кассиана).

Так переводит слово "високосный" русско-украинский академический словарь 1924-33 гг. под редакцией Крымского и Ефремова, акцентирует специалист.

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"Високосний" походить від латинського bis sextus ("другий шостий"), але дуже спотворене через народноетимологічне зближення з прикметником "висо‌кий" - бо рік "вищий" на один день. Тобто з погляду грамотності воно нічим не краще від "охтобус" чи "транвай", - пишет она.

Специалист сослалась на слова украинского языковеда Ларисы Масенко о том, как в 20-х годах Россия усилила свое "вредительство на языковом фронте" и внедрила насильственную практику искусственного сближения украинского языка с русским. К примеру, если в русско-украинском словаре Крымского, Ефремова к слову "ворона" подается синонимичный аналог "ґава", то уже в словаре 48-го года "ґава" переходит на второе место, а в некоторых словарях вообще исчезает.

Также в словарях Крымского, Ефремова не было слова "корзина", вместо него был "кошик". Но позже появляется только слово "корзина", как в русском языке.

По словам Васильевой, пока не ясно, не было ли аналогичным образом изъято слово "преступный" из редакции словарей 1948 года. "Однако полное отсутствие его в употреблении наталкивает на определенные мысли", - заявила редактор.

Она также обратила внимание, что слово "преступный" имеет свои языковые аналоги в чешском, польском, сербском и славянских языках. Но самое главное то, что в свое время это слово было распространено и в восточных областях Украины, а не только на западных. Например, его можно было услышать в Луганской области.

Слово "сапожник" - как сказать на украинском

У многих украинцев до сих пор возникают трудности с некоторыми словами, которые имеют российское происхождение. Среди украинского затерялось немало таких примеров, однако следует отходить от суржиков и стараться разговаривать правильно, именно на "певучем" родном языке. Одним из таких слов является "сапожник". Этот "вражеский агент" никак не искоренится из нашего настоящего. Но есть удивительное украинское слово, которым можно его заменить.

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