На обозначение мастера, ремонтирующего обувь, в украинском языке есть красивое слово.

Многие украинцы до сих пор в быту вместо определенных украинских слов употребляют русские. Кто-то настолько растворился в этой непостижимой путанице слов, что уже не замечает, насколько гибридной стала его речь. Есть и те, кто пытается разговаривать на хорошем украинском, но из-за нехватки словарного запаса кое-где "цепляется" за суржик, чтобы донести свою мысль. Пониманию это помогает, но язык - портит.

Скажем, с украинского языка никак не уйдет слово "сапожник". Вот мы каждый день слышим: "Сапожник без сапог", "Віднесу до сапожника взуття", "Сапожник завтра вихідний, то покваплюся, щоб встигнути забрати взуття".

Однако, так говорить нельзя, потому что в украинском языке слова "сапожник" нет, это типичный суржик, о чем говорится в словаре анти-суржика. А как сказать на украинском "сапожник"? На обозначение мастера, ремонтирующего обувь, в украинском языке есть удивительное слово "чоботар".

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Что означает слово "чоботар"? Вот какое объяснение нам дает Академический толковый словарь украинского языка (СУМ):

"Чоботар. 1. Майстер, який шиє і ремонтує чоботи та інші види взуття; швець. Вона зросла на селі, її батько був чоботар, мати заробляла на поденній, бо землі в їх не було (Борис Грінченко, I, 1963, 262); Одягнувшись у все нове, Віктор біг з кравецької майстерні до чоботарів (Юрій Збанацький, Таємниця.., 1971, 192). 2. розм. Те саме, що шилодзьобка".

Правда, в устоявшихся выражениях не стоит русское слово "сапожник" переводить на украинский дословно.

Вот какие интересные примеры приводит русско-украинский словарь устойчивых выражений:

"Как сапожник" - "партачити",

"Пьян как сапожник" - "п'яний як ніч" (п'яний як квач, п'яний як хлющ, п'яний п'яний як дим, п'яний у дим),

"Ругается как сапожник" - "лається на всі заставки"; "шпетить на всю губу"; "лається, скільки в пельку влізе",

"Сапожник ходит без сапог" - "не той п'є, хто варить"; "золото миєм, а голодні виєм"; "на те він і кравець, щоб подертий жупан носити".

Теперь вы знаете еще одно замечательное украинское слово и несколько выражений, которые сделают ваш язык красивее.

Говорим на украинском правильно - полезные советы

Часто украинцы приветствуют друг друга суржиковой фразой "С наступающим Новым годом" - как правильно на украинском сказать то же самое посоветовал заслуженный работник образования Украины - языковед и доцент Александр Авраменко.

Фразы "с наступающим" нет в наших словарях, поскольку это "банальный суржик", рассказал эксперт. По его мнению, лучше всего поздравлять земляков с каким-то праздником без акцента на время - просто "з Новим роком" или "з Різдвом Христовим", потому что "здавна українці саме так вітали своїх родичів".

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