Рассказываем, какой год будет 2024 по восточному календарю и как его правильно встретить.

Каждый год 31 декабря украинцы прощаются с уходящим жизненным циклом и встречают новый календарный год. Согласно восточным поверьям, у каждого года есть свое животное-покровитель, УНИАН готов рассказать, год кого 2024 и как его нужно встречать.

Чей 2024 год по китайскому календарю

Восточная астрология определяет будущий год, как время под покровительством Дракона, причем, деревянного. Важно обязательно запомнить, чей год 2024, потому что именно Дракон очень почитаем в Китае - это животное стало символом императорской власти. На Востоке считают, что год Дракона 2024 будет одним из самых благополучных, потому что покровитель сочетает в себе дух земли и неба, славится, как уравновешенное, спокойное, но в то же время целеустремленное и харизматичное существо.

Когда наступит 2024 год по восточному календарю и каким он будет

Известно, что календарь, используемый на Востоке, отличается от многих других - так Дракон возьмет бразды правления 10 февраля 2024 года и отдаст их только 28 января 2025 года.

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Какой символ будет в 2024 самым главным - так это дерево, потому что именно такой стихии принадлежит Дракон будущего цикла. Как и одноименное растение, мифическое существо наделено важными качествами - стойкостью, уравновешенностью, терпением и мудростью. В 2024 году важно:

расти духовно;

пересматривать свои приоритеты;

отказываться от привязки к материальному;

менять образ жизни;

не бояться перемен.

Китайская астрология говорит, что Дракон будет помогать уверенным и целеустремленным людям, которые искренне хотят стать лучше. Однако не все события окажутся со знаком "+" - ради духовного роста придется пройти сквозь трудности, но они только закалят характер. Стоит помнить, что Дракон - довольно опасное существо, которого легко разозлить, но если относиться к нему с уважением, то он поможет преодолеть любые препятствия и выйти из любых ситуаций целыми и невредимыми.

Какого цвета 2024 год - в чем встречать для счастья

Еще нескоро в двери постучится 2024 год - в чем встречать его, нужно продумать заранее. Во-первых, Дракон не любит рутины и обыденности - это для него слишком скучно. Поэтому нужно встретить Новый год 2024 необычно и активно - устроить вечеринку, поехать куда-нибудь, сделать то, на что вы бы никогда не решились в обычный день.

Дом должен быть украшен блестящими гирляндами и "дождиками", в качестве угощения нужно приготовить что-нибудь изысканное, а наряд выбрать максимально яркий и притягательный. "Кричащие" броши, браслеты, бусы, платье с пайетками или стразами - идеальный вариант. Дракон питает слабость к сверкающим вещам, поэтому тем, кто уважит символа года таким нарядом, он будет особенно благосклонен.

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