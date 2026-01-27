Ученые отчаянно пытаются спасти 'дерево-зомби' от страшной болезни: для чего это им

Это дерево пополнило растущий список видов, которые считаются потенциально находящимися под угрозой исчезновения из-за ржавчины мирта.

В 2010 году в Австралии впервые было обнаружено ярко-желтое грибковое заболевание, известное как ржавчина мирта, поражающее деревья и кустарники семейства миртовых. Об этом пишет discoverwildlife.

Теперь новое исследование, опубликованное в журнале Austral Ecology, предполагает, что недавно обнаруженный вид деревьев, известный как "дерево-зомби" (Rhodamnia zombi), находится под угрозой исчезновения из-за этой смертельной болезни.

Отмечается, что это дерево пополнило растущий список видов, которые считаются потенциально находящимися под угрозой исчезновения из-за ржавчины мирта.

"Дерево-зомби" произрастает в тропических лесах региона Бернетт в Квинсленде на северо-востоке Австралии. Это небольшое или среднее по размеру дерево с крупными темно-зелеными листьями, шелушащейся корой и белыми цветами.

Интересно, что ржавчина мирта поражает и убивает молодые побеги дерева, препятствуя его росту и размножению, что в конечном итоге приводит к его гибели.

Ботаник из Университета Квинсленда и ведущий автор исследования Род Феншем рассказал, что у "дерева-зомби" не было названия, когда его впервые оценили в 2020 году. Но с тех пор 10 процентов деревьев погибли, а ни одно из оставшихся не цветет и не плодоносит из-за ржавчины мирта.

По его словам, риску подвергается не только "дерево-зомби". Без вмешательства 17 видов вымрут в течение одного поколения, ибо что ни один из этих видов, по-видимому, не обладает устойчивостью к ржавчине мирта.

Ученый считает, что для "дерева-зомби" еще есть надежда, поскольку родственные виды в более широком геноме родомании Rhodamnia демонстрируют некоторую устойчивость к ржавчине мирта. Он сказал:

"Стратегия выживания начинается с поиска чистых черенков в дикой природе до того, как их поразит ржавчина мирта, и их размножения на безопасных участках. Пока что специалисты в Лисмуре и Таунсвилле выращивают саженцы, которые выглядят многообещающе, но за ними нужно постоянно следить. Надеемся, что после того, как они дадут семена, в следующем поколении Rhodamnia zombi проявится некоторая устойчивость. Это редкая возможность изучить этот эволюционный процесс, который происходил бесчисленное количество раз в дикой природе на протяжении тысячелетий".

Важно, что в случае успеха команда надеется высадить устойчивые экземпляры обратно в тропические леса Квинсленда.

"Это маловероятно и амбициозно, но виду нужно время и пространство, чтобы не подвергаться постоянному воздействию ржавчины мирта и, надеюсь, проявить некоторую устойчивость. Оставленные сами по себе, деревья в дикой природе действительно станут живыми мертвецами", - добавил Феншем.

