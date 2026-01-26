В Англии восстанавливают давний лес, который подтолкнул Толкина к созданию 'леса Фангорн'

Древние дубы и хрупкая экосистема не выдерживают изменений климата и потоков туристов.

Древние дубы и мрачные туманы леса Вистмана в Британии напоминают фантастический ландшафт из забытых времен. Этот лес является одним из последних фрагментов умеренного тропического леса, оставшихся в Великобритании с исторических времен. И, как пишет iflscience.com, именно он когда-то вдохновил писателя Толкина на создание книги о лесу Фангорн.

Лес Вистмана расположен в регионе Девон на юго-западе Англии. На него влияют атлантические погодные системы, которые переносят влагу вглубь материка. Лес расположен на высоте от 380 до 410 метров над уровнем моря. Поэтому прохладный воздух и высокая влажность создают условия, необходимые для редкой и хрупкой экосистемы.

Умеренные дождевые леса, которые иногда называют атлантическими или кельтскими дождевыми лесами, процветают в местах, где сочетаются влажные условия и умеренные температуры. Они располагаются в крутых долинах или на больших высотах вблизи побережья, где держится влага, создавая постоянно влажную и прохладную среду.

Это уникальное сочетание условий порождает туманный биом, где зеленые мхи и лишайники покрывают каждое дерево и камень, образуя живой гобелен, который поддерживает жизнь редких птиц и неуловимых млекопитающих.

В лесу Вистмана преобладает черешковый дуб, хотя также много ясеней и буков, а также меньшее количество рябины, орешника и падуба. Фундаментальной частью этой экосистемы являются мхи и лишайники, включая чрезвычайно редкий лишайник конского волоса (Bryoria smithii), который встречается только в двух местах в Великобритании. Многие из этих лишайников растут очень медленно и могут жить десятилетиями, если не веками.

Легенда гласит, что Лес Вистмана был любимым местом друидов. Лес до сих пор овеян историями о привидениях и других сверхъестественных духах. Даже предполагают, что он вдохновил Дж. Р. Р. Толкина на создание произведения "Лес Фангорн и энты".

Древние леса Британии

В доисторические времена Британия была покрыта пышными тропическими лесами умеренного пояса. Но века земледелия и расчистки земель уничтожили эти экосистемы. По некоторым оценкам, более 90 процентов тропических лесов умеренного пояса исчезло со времен бронзового века. Считается, что лес Вистмана пережил наступление только благодаря своей высокой высоте и окружающим долинам, которые отпугивали фермеров и скотоводов.

В Великобритании сегодня менее 1 процента территории классифицируется как умеренные тропические леса. Эти среды ограничены лишь несколькими изолированными очагами, в основном западным побережьем вблизи атлантического побережья, включая западное побережье Шотландии, Северный и Западный Уэльс, Девон, Корнуолл, Камбрии и части Северной Ирландии.

Подобная мрачная ситуация наблюдается и в других странах, где растут тропические леса умеренного пояса, в частности в США, Канаде, Чили, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

К сожалению, лес Вистмана также становится жертвой собственной красоты. Бесконечный поток статей, книг, телешоу и публикаций в социальных сетях об этом месте привел к наплыву туристов в последние годы. Ситуация особенно обострилась во время локдаунов, связанных с COVID-19. Люди часто не соблюдают правила и становятся причиной разрушения хрупкой экосистемы.

Однако в марте 2025 года герцогство Корнуолл объявило о проекте по восстановлению и расширению леса Вистмана, посадив 450 молодых деревьев и выделив недавно огороженную территорию для их защиты. Цель состоит в том, чтобы удвоить площадь леса, создав живое "зеркало" древней экосистемы.

Изучение вековых дубов

Напомним, что ученые Великобритании изучают геном 800-летнего дуба, известного как дерево друидов, пытаясь узнать секрет его необычайной устойчивости. Эксперты хотят понять, как дубы могут жить 1000 лет и более, противостоять таким угрозам, как изменение климата, и восстанавливаться после болезней. Они считают, что эти знания могут быть жизненно важными для восстановления истощенных лесов Великобритании.

