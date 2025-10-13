Возможно, уже не существует людей, которые не видели акций на крупном китайском маркетплейсе.

Акции Temu с бесплатными товарами стали почти такими же известными, как и само приложение. Крути колесо, забери приз, пригласи пару друзей — все кажется удивительно простым. Но, как скажет любой, кто пробовал это сам, дойти до финиша совсем не просто — и именно поэтому покупки на Temu могут быть рискованными.

Когда вы впервые участвуете в одном из "подарочных" или "денежных" событий Temu, приложение моментально вызывает выброс дофамина: анимация с конфетти, мигающий баннер с надписью "вы выиграли", и шкала прогресса, которая показывает, что вы уже будто бы прошли 99% пути к своему бесплатному подарку. Но то, чего приложение не подчеркивает, — это что оставшийся 1%, который действительно открывает доступ к призу, требует целого списка действий, пишет SlashGear.

Обычно это означает приглашение новых пользователей, которые никогда раньше не скачивали приложение, с условием, что они зарегистрируются, установят Temu и иногда даже совершат покупку в течение 24 часов. Пригласите одного человека — и шкала слегка сдвинется вперёд, внушая, что вы почти у цели. Пригласите второго — и цель снова отодвинется.

Это психологическая игра. Temu дразнит вас иллюзией почти достигнутой победы, подталкивая продолжать гонку. Компания знает, что большинство людей не хотят сдаваться, когда "осталось совсем немного", поэтому продолжают приглашать контакты, размещать ссылки в соцсетях или листать приложение, надеясь наконец перейти этот невидимый порог. "Бесплатный" товар формально существует, но путь к нему спроектирован не ради вашего удобства, а ради роста Temu. Если вы не хотите приглашать друзей, можно попытать удачу с купонами или встроенными играми, где также обещают призы.

Что происходит, если всё-таки выиграть

Если вы каким-то образом прошли все испытания и реально получили бесплатный товар на Temu, есть несколько нюансов. Во-первых, не каждый товар, отмеченный как $0, действительно доступен всем. Некоторые — только для новых пользователей, а если вы добавляете в заказ несколько бесплатных позиций, мелкий шрифт уточняет: "некоторые будут бесплатными", не объясняя — какие именно. Это своего рода лотерея.

Во-вторых, если вы зарабатываете бесплатные подарки как бонус за определённую сумму покупок, забрать их все сразу нельзя. Temu требует ежедневно заходить в приложение (а иногда и тратить деньги), чтобы получать по одному подарку в день.

Пользователи также утверждают, что если запросить возврат за заказ, дающий право на подарок, до того как забрать приз — победа аннулируется.

С доставкой тоже не все просто. Temu заявляет о бесплатной стандартной доставке, но некоторые пользователи сообщают, что за выигранные подарки им все же выставляли плату, а обработка заказов занимала несколько дней. Зато если стандартная доставка опаздывает, Temu компенсирует это кредитом в $5 (или $13 за экспресс-доставку).

С возвратами аналогично: компания говорит, что часть бесплатных товаров вернуть нельзя, но не уточняет, какие именно.

Как покупать на Temu с умом

Это все не значит, что нужно немедленно удалить Temu и вернуться к офлайн-магазинам. Но если вы решите делать покупки там — или где угодно, где цены кажутся подозрительно низкими, стоит помнить о нескольких вещах. Во-первых, с качеством — как повезёт. Одни покупатели получают товары, полностью соответствующие фото, другие — подделки или "сюрпризы", вроде коврика, оказавшегося полотенцем. Всегда проверяйте размеры и характеристики перед оформлением заказа.

Во-вторых, вопрос безопасности. Дешевая электроника безымянных брендов не всегда соответствует стандартам безопасности, как продукция официальных ритейлеров. Утюжок за $10 может работать, но быть пожароопасным. То же касается поддельных зарядок и кабелей — их вообще не стоит подключать к своему телефону. Риск не гарантирован, но он есть и выше, чем может показаться.

В-третьих, вопрос приватности. Как и большинство приложений в сфере fast-fashion и fast-commerce, Temu стремится получить максимум данных о вас. Чем больше вы листаете и кликаете, тем больше система узнает о вас. Чтобы себя защитить, ограничьте разрешения — не давайте доступ к контактам, фото или геолокации без необходимости. Оплачивайте покупки через безопасные сервисы вроде PayPal, не сохраняйте данные карты и следите за выписками по счёту.

