Российский 'истребитель будущего' МиГ-41 может так и не взлететь: эксперт назвал проблему

Гиперзвуковой МиГ-41 существует только на рендерах. Проект застрял между фантазией и санкциями, отмечает эксперт.

В России снова анонсируют "супероружие" - гиперзвуковой истребитель МиГ-41, который якобы будет иметь скорость более 4 Маха, лазерное оружие и возможность летать на границе космоса. Однако за громкими обещаниями - пустота. Проект, похоже, повторяет судьбу Су-57 и рискует никогда не подняться в воздух.

Об этом пишет бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд для издания National Security Journal.

Технологии на бумаге, а не в цеху

МиГ-41 приписывают возможность сбивать спутники и поражать цели лазерным оружием. Но такие системы в РФ просто не существуют. Нет ни рабочих образцов, ни технологической базы для "полетов в ближнем космосе".

После лет санкций российская оборонка сидит без микроэлектроники. Производственные линии - советского образца, а иностранные чипы на вес золота. Даже гражданские самолеты ремонтируют с трудом - об истребителе шестого поколения не может быть и речи.

Чтобы летать 4-5 Махов, нужен новый тип двигателя. Россия его не имеет. Вариантов два - устаревшие силовые установки от Су-57 или фантастический "двигатель будущего", который еще не создан и неизвестно, будет ли создан вообще.

У Путина другие "игрушки"

Параллельно Кремль финансирует "Посейдон", "Авангард", "Циркон" и другие проекты, которым также не хватает денег. После почти четырех лет войны ресурсы исчерпаны, а бюджеты урезаны. Для МиГ-41 просто нет места.

Иствуд отмечает, что проект существует только на красивых рендерах. Прототипа нет, график сдвигается из года в год, а сам самолет приобретает вид очередного пиар-проекта. То же самое было с Су-57, который до сих пор выпускают микроскопическими партиями.

