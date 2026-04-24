Пять главных ошибок при стирке: как экономить во время стирки и иметь чистое белье

Порой люди используют слишком много средства для стирки и кондиционера, но это не всегда идет на пользу.

Использование излишнего количества средства для стирки одежды может привести к потускнению тканей и скрытому загрязнению. Как пишет cnet.com, многие люди каждый раз совершают небольшие ошибки при стирке.

О том, как их избежать, рассказала менеджер по уборке номеров Брахим Агзул. Она работает в пятизвездочном отеле-курорте Kasbah Tamadot, известном своим исключительно мягким постельным бельем, халатами и полотенцами.

Неправильная сортировка одежды

Большинство людей понимают важность разделения одежды по цвету, чтобы предотвратить необратимый перенос красителя. Важно также учитывать тип ткани и требования к стирке.

Агзул советует установить многосекционную корзину для белья, которая будет предназначена не только для белого, темного и химчистки. Это позволит разделить белье на более отдельные категории, например, деликатные вещи или полотенца, чтобы лучше идентифицировать предметы, требующие особого ухода или способные выдерживать интенсивную эксплуатацию в обычных стиральных машинах. Кроме того, следите за тем, чтобы не перегружать стиральную машину; оставляйте рубашки расстегнутыми и молнии открытыми. Это обеспечит равномерное замачивание и сушку, предотвращая зацепки и разрывы.

Чрезмерное использование моющих средств и кондиционеров для белья

Распространенное заблуждение заключается в том, что чем больше моющего средства, тем чище одежда. На самом деле, излишки мыла остаются в тканях, что может вызвать раздражение кожи.

Кроме того, избыток моющего средства, особенно в высокоэффективных стиральных машинах, может повредить одежду, проникая глубоко в волокна, оставаясь в ткани после окончания отжима и въедаясь в ткань во время сушки.

Для большинства средних загрузок белья (от 5 до 7 кг) достаточно примерно 30 г моющего средства – даже меньше, если оно концентрированное. Стандартная мерная крышка для белья содержит две унции. Если добавить больше, вы не только зря потратите жидкое моющее средство, но и можете навредить своей коже и одежде.

Если вы использовали полную крышку, попробуйте уменьшить количество средства при следующей стирке. Если одежда после стирки будет пахнуть свежестью и выглядеть чистой, можно предположить, что вы использовали слишком много средства.

Использование отбеливателя

Большинство специалистов по стирке не рекомендуют использовать самый агрессивный компонент: отбеливатель. Вместо этого стоит рассмотреть средство на основе перкарбоната натрия, которое более бережно воздействует на одежду и кожу, сохраняя при этом те же отбеливающие и осветляющие свойства, что и его более распространенный аналог.

А если вы хотите, чтобы ваша одежда была мягче, откажитесь от кондиционера для белья, оставляющего осадок. В качестве альтернативы добавьте стакан белого уксуса во время полоскания или половину стакана пищевой соды во время стирки, чтобы нейтрализовать уровень pH и обеспечить расщепление моющих средств, что сделает белье более пушистым.

Грязь в стиральной машине

Машина, которую мы используем для стирки грязного белья, как и следовало ожидать, сама загрязняется. В труднодоступных местах скапливается влага и это способствует образованию плесени, оставляющей пятна на ткани, и появлению неприятного запаха. Специальные моющие средства, предназначенные для очистки машин, помогают предотвратить это.

Стирка при неправильной температуре

Рекомендуемые температуры стирки установлены не только для эффективной очистки, но и для продления срока службы содержимого. В качестве общего правила безопасности, особенно при сочетании белых и темных вещей, выбирайте стирку в холодной воде или при комнатной температуре, чтобы предотвратить выцветание ткани или, что еще хуже, линьку и пятна на других вещах в барабане. Также учитывайте скорость отжима – деликатные вещи, такие как бюстгальтеры, купальники и нижнее белье с эластичными резинками, могут растянуться и деформироваться, если их слишком быстро отжимать.

Как вернуть мягкость полотенцам

Напомним, что со временем в полотенцах накапливаются остатки стирального порошка, жесткой воды и кондиционера для белья. Это ухудшает способность ткани впитывать воду. Эксперты рассказали, как смесь соды и уксуса может восстановить полотенца, и как сделать так, чтобы они дольше оставались мягкими.

