Видно из космоса: Китай строит 'великую стену' из солнечных панелей в пустыне

Отмечается, что солнечная электростанция "Цзюньма" вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Китай строит вдоль пустыни "великую стену" из солнечных панелей протяженностью чуть больше 402 километра. Она достаточно большая, чтобы ее было видно из космоса.

Издание autoNocion пишет, что вдоль северной окраины пустыни Кубуци во Внутренней Монголии солнечные панели заполняют полосу, которую проектировщики планируют растянуть на более чем 402 км. Этот проект китайская пресса стала называть "солнечной Великой стеной".

В NASA сопоставили два спутниковых снимка одной и той же местности: один сделан в декабре 2017 года, а другой – в декабре 2024 года. Там, где раньше были голые дюны, теперь раскинулись сетки панелей, достаточно широкие, чтобы их можно было увидеть из космоса.

Видео дня

Проект, который, по ожиданиям китайских властей, будет завершён к 2030 году, предусматривает создание полосы длиной примерно 403 км и шириной 4,83 км с максимальной мощностью 100 гигаватт. По оценкам NASA, этого достаточно для обеспечения электроэнергией Пекина. По данным последнего официального подсчета, проведённого в конце 2024 года, фактически было установлено около 5,4 гигаватт.

Электростанция "Цзюньма"

Одну деталь на этих снимках трудно не заметить. Солнечная электростанция "Цзюньма" мощностью 300 мегаватт, сданная в эксплуатацию в 2019 году, имеет форму скачущей лошади. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое изображение, когда-либо созданное из солнечных панелей, и вырабатывает примерно 2 миллиарда киловатт-часов в год – этого достаточно для годовых потребностей от 300 000 до 400 000 человек.

Три ущелья – Кубуци

При этом самым крупным участком "великой стены" является база "Три ущелья – Кубуци" недалеко от Ордоса. В конце 2022 года началось строительство этого проекта стоимостью 11,6 миллиарда долларов. Но из-за частичного использования угля этот объект сложно причислить к части "зеленой стены".

Как сообщал журнал "Power", станция была спроектирована как гибридная электростанция мощностью 16 гигаватт, включающая 8 гигаватт солнечной энергии, 4 гигаватта ветровой энергии и 4 гигаватта угольной генерации, а также системы накопления энергии. Главную роль играет солнечная энергия. Уголь используется для поддержания стабильности энергосистемы в те моменты, когда солнце не способствует производству электроэнергии.

Работа над этим флагманским проектом продвигается стабильно, но не мгновенно. Первый гигаватт солнечной энергии был введён в эксплуатацию в конце 2023 года. К 2025 году была подключена вторая фаза мощностью 1 гигаватт.

Таким образом, на сегодняшний день в эксплуатации находится около 2 гигаватта мощности этого флагманского проекта, а, согласно данным EnergiesMedia, в 2026 году, по мере ввода в эксплуатацию дополнительных этапов, его мощность достигнет 7 000 мегаватт. По завершении строительства всей базы застройщик рассчитывает, что она будет поставлять на восток, в регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, примерно 40 миллиардов киловатт-часов в год, причем более половины этой энергии будет поступать из чистых источников.

Ранее УНИАН писал, что ученые 5 лет следили за землей под солнечными панелями и прили к неожиданному выводу.

Вас также могут заинтересовать новости: