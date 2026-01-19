'Великая солнечная стена': Китай начал строить мегаэлектростанцию в пустыне

Ожидается, что ее мощности хватит, чтобы покрыть энергетические потребности такого крупного города, как Пекин.

Китай на сегодняшний день является лидером во внедрении технологий возобновляемой энергетики, в частности солнечной. И сейчас Поднебесная запускает новый масштабный проект, который прозвали "Большой солнечной стеной".

Как пишет Energiesmedia, в пустыне Кузупчи на севере Китая планируют построить огромную солнечную электростанцию, которая будет состоять из восьми миллионов панелей совокупной мощностью 100 ГВт.

Издание отмечает, что Пекин делает очевидную ставку на солнечную энергетику, добавляя в свою энергосистему по 200-300 гигаватт солнечной энергии ежегодно. Новый проект должен стать частью этой тенденции.

Согласно известным данным, комплекс солнечных панелей будет достигать почти 133 км в длину и 25 км в ширину. Китай уже имеет опыт создания таких циклопических электростанций в пустыне, поскольку ранее уже был запущен проект на 455 ГВт солнечной энергии в другом пустынном регионе.

По словам компании Ordos Energy, разрабатывавшей новый проект, новая мегаэлектростанция сможет генерировать "более чем достаточно" энергии для удовлетворения энергетических потребностей Пекина. Согласно плану, к 2030 году "Большая солнечная стена" будет производить 180 миллиардов кВт·ч ежегодно, то есть речь идет о 20% от общей мощности проекта.

Кроме того, китайцы надеются на определенный экологический эффект от развертывания такого масштабного проекта, ведь последние научные данные свидетельствуют, что покрытие солнечными панелями пустынных районов положительно сказывается на состоянии почвы.

Польза солнечных электростанций для почвы: что известно

Как писал УНИАН, недавно опубликованное исследование показало, что в отдельных условиях солнечные электростанции могут оказывать положительное влияние на окружающую среду. В пустыне Талатан на западе Китая установленные солнечные панели создали собственный микроклимат, изменив свойства почвы и способствуя появлению растительности.

Оказалось, что почва под панелями в два раза "здоровее", чем открытый песок пустыни, поскольку тень снижает температуру и сохраняет влагу, что способствует развитию растений и микроорганизмов. Исследователи предполагают, что крупные солнечные станции могут помогать восстанавливать пустынные территории.

