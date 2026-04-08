Когда ваш питомец становится пенсионером: назван точный возраст старения собак и кошек

Время летит слишком быстро, и некогда энергичные четвероногие друзья начинают нуждаться в особом уходе, пишет Portal 6.
Отмечается, что признаки старости не всегда появляются сразу, однако существуют четкие возрастные границы для разных видов животных. Поэтому процесс старения у домашних питомцев зависит от многих факторов.
У кошек этот период обычно наступает более плавно. Как говорится в материале, большинство пушистых переходят в статус пенсионеров, когда им исполняется 10 лет. Именно этот возраст является тем самым рубежным моментом, когда за животным нужно наблюдать вдвое внимательнее.
Вот на что автор советует обратить внимание:
- Сон: котик начинает спать гораздо дольше, чем обычно.
- Аппетит: он может есть меньше или стать привередливым.
- Поведение: животное меньше реагирует на игры, которые раньше обожало.
- Походка: даже движения становятся другими, потому что организм уже не такой гибкий.
Собаки
У собак ситуация несколько иная. Главный секрет собачьего долголетия кроется в их габаритах. Оказывается, чем меньше собака, тем дольше она остается "молодой".
Маленькие породы – настоящие долгожители. Они начинают считаться пенсионерами только после 10 лет. А вот крупные и гигантские собаки, к сожалению, уже в 7 лет. Поскольку их организм работает в ускоренном темпе.
