Когда ваш питомец становится пенсионером: назван точный возраст старения собак и кошек

Как не упустить момент, когда животное начинает резко стареть.

Время летит слишком быстро, и некогда энергичные четвероногие друзья начинают нуждаться в особом уходе, пишет Portal 6.

Отмечается, что признаки старости не всегда появляются сразу, однако существуют четкие возрастные границы для разных видов животных. Поэтому процесс старения у домашних питомцев зависит от многих факторов.

У кошек этот период обычно наступает более плавно. Как говорится в материале, большинство пушистых переходят в статус пенсионеров, когда им исполняется 10 лет. Именно этот возраст является тем самым рубежным моментом, когда за животным нужно наблюдать вдвое внимательнее.

Видео дня

Вот на что автор советует обратить внимание:

Сон: котик начинает спать гораздо дольше, чем обычно.

Аппетит: он может есть меньше или стать привередливым.

Поведение: животное меньше реагирует на игры, которые раньше обожало.

Походка: даже движения становятся другими, потому что организм уже не такой гибкий.

Собаки

У собак ситуация несколько иная. Главный секрет собачьего долголетия кроется в их габаритах. Оказывается, чем меньше собака, тем дольше она остается "молодой".

Маленькие породы – настоящие долгожители. Они начинают считаться пенсионерами только после 10 лет. А вот крупные и гигантские собаки, к сожалению, уже в 7 лет. Поскольку их организм работает в ускоренном темпе.

