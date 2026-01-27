Можно ли собакам есть яйца: ветеринар дала четкий ответ

Не все, что можно употреблять людям, подходит собакам.

Для многих людей нет ничего лучше завтрака из яиц - жареных, в виде омлета или вареных с жидким желтком. Это классическое блюдо почти в каждой семье. Однако то, что подходит людям, не всегда безопасно для животных. Издание ParadePets объяснило, можно ли есть яйца собакам.

Чтобы разобраться с этим вопросом, оно обратилось к ветеринару и эксперту по питанию животных Тиффани Руис-Да-Силве, которая объяснила все, что нужно знать о яйцах в рационе собак: полезны ли они, как способ приготовления влияет на безопасность, можно ли давать сырые, вареные, жареные или запеченные яйца и многое другое.

Можно ли собакам есть яйца

"Собаки могут есть яйца. Однако у некоторых собак может быть аллергия на них. Она может проявляться зудом, высыпаниями на коже, хроническими ушными инфекциями, проблемами с пищеварением (рвотой или диареей), а также чрезмерным вылизыванием или чесанием", – рассказала Руис-Да-Силва.

Если вы подозреваете аллергию у животного, существует простой способ это проверить.

"Единственный способ определить аллергию – провести элиминационную диету: исключить яйца из рациона собаки на восемь недель, а затем снова их добавить. Если есть аллергия, состояние животного улучшится за это время и ухудшится после повторного введения яиц", – пояснила она.

Какие питательные для собак вещества содержатся в яйцах

Яйца содержат много полезных веществ, которые положительно влияют на здоровье собак.

Витамин A - поддерживает зрение, иммунитет, здоровье кожи и шерсти.

Витамин B12 (кобаламин) - важен для нервной системы, энергии, пищеварения, образования эритроцитов и синтеза ДНК.

Рибофлавин (витамин B2) - помогает энергетическому обмену, здоровью кожи и усвоению питательных веществ.

Фолат (витамин B9) - необходим для синтеза и восстановления ДНК, образования клеток крови.

Железо - участвует в переносе кислорода в крови и поддерживает иммунитет.

Селен - антиоксидант, защищающий клетки и поддерживающий иммунную систему.

Витамин D - способствует усвоению кальция и укреплению костей.

Холин - поддерживает работу мозга, печени и мышц.

Биотин (витамин B7) - полезен для кожи, шерсти, когтей и метаболизма.

Белок - одно большое яйцо содержит примерно 6-7 г легкоусвояемого белка.

Жирные кислоты (омега-3 и омега-6) - способствуют здоровью кожи и шерсти, обладают противовоспалительными свойствами, поддерживают мозг и суставы.

Аминокислоты - необходимы для роста и восстановления мышц, выработки гормонов, ферментов и антител.

Можно ли давать яйца собаке каждый день

Несмотря на желание собаки есть яйца каждый день, делать этого не стоит, говорит ветеринар.

"Я рекомендую давать яйца несколько раз в неделю, а не ежедневно, ведь избыток может привести к лишним калориям и набору веса", - утверждает Руис-Да-Силва.

По ее словам, яйца должны быть дополнением к основному рациону или лакомством, но не полноценной пищей. Лакомства в целом не должны превышать 10% суточной калорийности.

Сколько яиц можно дать собаке за раз

Количество зависит от размера, активности и общего рациона собаки. Рекомендации следующие: крупные и средние породы - половина яйца, мелкие породы - четверть яйца.

Например, собака весом 9 кг нуждается в около 500 калорий в день, из которых только 50 калорий могут приходиться на лакомства. Одно большое яйцо содержит около 70 калорий - это уже слишком много как для лакомства.

В каком виде лучше всего давать собаке яйца

"Лучше всего давать яйца, сваренные или приготовленные без жира, масла или специй", - утверждает Руис-Да-Силва.

Вареные или запеченные яйца - безопасны для животного, жареные же лучше избегать, отметила она.

Можно ли собакам есть яичную скорлупу

Пленка яиц животному употреблять не рекомендуется, и на это есть несколько причин:

она может содержать сальмонеллу;

скорлупа может быть острой и травмировать пищеварительный тракт;

содержит много кальция, а его избыток может вызвать проблемы со здоровьем.

Можно ли собакам есть сырые яйца

По словам ветеринара, сырые яйца животным давать не нужно, ведь они могут вызвать заражение сальмонеллой и дефицит биотина из-за белка авидина. Термическая обработка устраняет эти риски.

Ранее УНИАН рассказывал, какие собаки любят грызть вещи. Ветеринары назвали 7 таких пород-проказников. Это - немецкий дог, бордер-колли, лабрадор-ретривер, немецкая овчарка, ротвейлер, сибирский хаски и боксер.

