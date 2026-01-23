Какие собаки любят грызть вещи: ветеринары назвали 7 пород-проказников

Эти собаки обладают большим запасом энергии, поэтому и начинают грызть различные предметы в доме.

Обычно многие собаки любят грызть различные предметы, особенно в щенячьем возрасте. Поэтому если вы хотите завести домашнего питомца, то стоит узнать, какие 7 пород собак больше всего любят грызть вещи, пишет ParadePets.

Немецкий дог

Эти большие собаки являются ласковыми и дружелюбным, но имеют привычку жевать, если их потребности в энергии и умственной стимуляции не удовлетворяются.

"Немецкие доги имеют сильные челюсти, что позволяет им жевать, чтобы расслабиться и занять себя. Это помогает им справиться со скукой и незначительной тревогой, особенно щенкам", - объяснила доктор ветеринарных наук Эйми Уорнер.

Поэтому ветеринар порекомендовала приобрести такой породе прочные игрушки для жевания.

"Это поможет предотвратить то, чтобы они грызли мебель или любые другие предметы быта, находящиеся в пределах досягаемости. Кроме того, поддержание физической и умственной активности этих энергичных собак может уменьшить вероятность случайного жевания, обеспечивая счастье вашего немецкого дога и безопасность вашего дома", - подчеркнули в издании.

Бордер-колли

Это одна из самых энергичных пород собак, которые жуют и часто используют жевание как способ сжечь избыточную энергию. Известно, что эта порода собак сначала была выведена для выпаса овец, поэтому они любят быть занятыми и иметь работу.

"Бордер-колли - очень умные рабочие собаки, которые нуждаются в умственной и физической стимуляции. Если их ум не занят, жевание становится способом максимально использовать избыточную энергию", - отметила Уорнер.

Чтобы он не портил вещи в доме, ему нужно много физических упражнений, тренировок и умственно стимулирующих занятий.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры являются прекрасными домашними любимцами и компаньонами практически для всех. Однако они являются классической породой собак, которые любят грызть все, что попадается на их пути.

"Лабрадоры любознательны, болтливы и часто остаются похожими на щенков вплоть до взрослого возраста", - подчеркнула доктор ветеринарных наук Нита Васудеван.

По ее словам, это связано с несколькими факторами.

"Эти популярные собаки были выведены для поиска, поэтому использование рта для них является естественным. Они также имеют высокий уровень энергии", - добавила специалист.

Поэтому, если ваш лабрадор не получает достаточно физических нагрузок или умственной стимуляции, он может начать грызть вещи.

Немецкая овчарка

Васудеван говорит, что немецкие овчарки являются умными собаками, поэтому они нуждаются в постоянном занятии для ума и тела.

"Жевание может быть для этой породы средством снятия стресса или способом потратить умственную энергию", - добавила ветеринар.

Поэтому специалисты отмечают, что если и есть порода, которой стоит устраивать собачьи головоломки, то это именно она.

Ротвейлер

Ротвейлеры относятся к породам собак, которые чаще всего что-то грызут из-за своих сильных челюстей, высокого уровня энергии и интеллекта. Васудеван заметила, что "как уверенные в себе, сильные собаки, они часто любят грызть просто потому, что это приятно и занимает их".

"Поскольку ротвейлеры - активные, умные собаки, жевание также может служить для них развлечением, когда им скучно или не хватает стимулов. Чтобы предотвратить разрушительные привычки жевания, позаботьтесь о том, чтобы ваш ротвейлер ежедневно получал достаточно физических нагрузок, умственных вызовов и имел доступ к прочным игрушкам для жевания. Обеспечение правильных способов выхода энергии и естественных инстинктов жевания помогает сделать вашего ротвейлера счастливым и одновременно защитить ваш дом", - отметили в ParadePets.

Сибирский хаски

Хаски обладают высоким уровнем энергии и естественным влечением к работе, благодаря чему они являются одной из самых активных и энергичных пород собак. В частности, доктор ветеринарных наук Чирл Бонк назвал эту породу "гонщиком" из-за ее способности двигаться с большой скоростью. По его словам, их генетическая тяга к работе может превращаться в жевание и другие высокоэнергичные виды поведения.

"Даже при достаточном количестве физических нагрузок хаски все равно имеют склонность к жеванию, поэтому очень важно предоставлять собакам прочные игрушки для жевания. Владельцам энергичных жевателей наличие разнообразных прочных и безопасных игрушек может помочь защитить ваш дом от повреждений, одновременно обеспечивая счастье вашего хаски", - добавляют в издании.

Боксер

Боксеры любят бегать и играть, однако если они этого не получают, то начинают жевать разные вещи.

"Имейте в виду, что эта игривая порода также любит спать. Поэтому, если вы сможете занять своего боксера и обеспечить ему достаточное количество физических нагрузок, ваш пес, скорее всего, будет спать в нерабочее время, а не грызть ваш диван. Тем не менее, наличие большого количества игрушек снизит риск того, что ваша мебель и обувь станут мишенями", - предупредили специалисты.

