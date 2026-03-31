Сколько воды на самом деле нужно пить каждый день: ученые назвали реальную норму

Для многих 8 стаканов воды в день – это слишком много.

Часто слышим, что за день нужно выпивать не менее 8 стаканов воды, но новые исследования показывают, что для многих людей такое количество может быть чрезмерным. По данным исследователей из Абердинского университета в Шотландии, потребности в воде у людей различаются, пишет Kiskegyed.

Исследование, опубликованное в журнале Science, проанализировало данные более 5600 человек из 23 стран. Результаты показали, что значительная часть потребностей организма в воде покрывается за счет употребления таких продуктов, как фрукты, овощи и супы. Поэтому ежедневное потребление воды может колебаться от 1,5 до 1,8 литра, говорится в публикации.

Ученые считают, что индивидуальные потребности, образ жизни и факторы окружающей среды в значительной степени влияют на то, какое количество воды является идеальным для человека.

Видео дня

Почему не у всех одинаковые потребности в воде

Исследование показало, что скорость обмена воды в организме зависит от возраста, уровня активности и факторов окружающей среды. Например, у 20-35-летних мужчин наблюдался самый высокий оборот воды, который с возрастом значительно снижался.

"Людям, которые живут в жарком, влажном климате, на больших высотах или являются активными спортсменами, естественно, требуется больше жидкости. С другой стороны, пожилым людям и тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, воды требуется меньше", – отмечает издание.

Также отмечается, что чрезмерное потребление воды может быть вредным не только для здоровья, но и для окружающей среды. Например, если бы взрослое население Великобритании выпивало на пол-литра воды больше, чем ему нужно в день, это означало бы потерю 20 миллионов литров питьевой воды ежедневно. Это особенно важно в мире, где питьевая вода становится все более ценным ресурсом.

"Самое главное – прислушиваться к сигналам своего тела: пейте, когда чувствуете жажду, но не заставляйте себя пить два литра воды в день, если в этом нет необходимости. Ключ к здоровой гидратации – это баланс, а не следование общим советам", – заключается в статье.

Ранее УНИАН рассказывал, можно ли пить воду во время еды. По словам диетолога Маккензи Блэр, всегда лучше иметь стакан воды под рукой, чтобы помочь пищеварению. "Я всегда представляю себе пищеварительный тракт как реку, и если в нем недостаточно пищи и воды, то ничего толком не движется", – говорит она. А врач Аршприт Сараан подчеркнула, что употребление воды во время еды не разбавляет пищеварительные ферменты и не замедляет пищеварение, мол, вода должна просто размягчать пищу и помогать ей продвигаться по пищеварительному тракту.

