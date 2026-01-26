Сколько часов в сутки должен работать котел: эксперты поставили точку в споре

Специалисты по системам отопления утверждают, что секрет вовсе не в том, чтобы мерзнуть, а в стабильности.

Отопление не становится дешевле. Поскольку затраты на энергию продолжают расти, эксперты по HVAC (отоплению, вентиляции и кондиционированию) делятся главным секретом: ключ к теплу без переплат – это последовательность.

Они рекомендуют поддерживать в доме комфортную температуру 20–21°C в течение примерно 8–10 часов в день, вместо того чтобы постоянно дергать термостат, пишет Homes & Gardens. Такой стабильный подход помогает сохранять комфорт, снижая при этом нагрузку на вашу систему. Эксперты советуют составить оптимальный график, чтобы сделать отопление более эффективным и не страдать от холода или шока при виде квитанций.

Сколько часов в сутки следует включать отопление зимой

Поскольку расходы на электроэнергию и газ остаются высокими, многие спрашивают: действительно ли дешевле оставлять отопление включенным на весь день [при возможности]? Эксперты говорят, что стратегический подход работает лучше. В большинстве случаев обогрева дома в течение 8–10 часов в день достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно, не раздувая счета.

Менеджер по умным термостатам и домашним проектам в Trane Technologies Майкл Мори объясняет: "Лучший способ сэкономить энергию и деньги зимой, сохраняя при этом комфортную температуру – установить термостат на 20°C. При такой температуре система отопления дает достаточно тепла, чтобы компенсировать теплопотери через окна, двери и стены, которые и приводят к высоким счетам".

Если придерживаться этого графика (8–10 часов), этого будет достаточно – при условии, что вы избегаете распространенных ошибок, заставляющих систему работать на износ.

Недавние тесты показали, что новый стандарт отопления в 20–21°C (рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения для снижения респираторных заболеваний и защиты уязвимых членов семьи) также предотвращает образование конденсата на окнах и поверхностях, сохраняя дом теплым весь день. Поскольку система включается и выключается реже (и на более короткие периоды для поддержания температуры), ваши счета не вырастут.

Мори добавляет, что потребности в комфорте могут различаться, но даже небольшие корректировки приводят к значимой экономии. Хотя снижение температуры на термостате, когда вас нет дома, может сократить годовые расходы на отопление до 10%, слишком сильное понижение может, наоборот, повысить их. Системе придется работать на пределе, чтобы снова поднять общую температуру. Поддержание постоянной умеренной температуры доказало свою экономическую эффективность и комфортность.

Как долго следует оставлять отопление включенным

Длительность работы отопления зависит от вашего распорядка дня и того, находитесь ли вы дома в течение дня. Вице-президент по операциям в Air Pros USA Джеймс Парсонс говорит:

"Использование программируемого умного термостата, настроенного по расписанию – лучший способ управлять энергией этой зимой. Вы можете запрограммировать большинство устройств на поддержание определенной температуры, когда вы просыпаетесь, уходите на работу, возвращаетесь домой и ложитесь спать. Соблюдение постоянного графика помогает системе работать эффективно даже во время резких похолоданий и морозным утром".

После того как редактор отдела решений Пунтеха ван Терхейден сменила старый термостат на умный, она сэкономила сотни долларов на счетах за зиму. Для домовладельцев, стремящихся к максимальной экономии, Майкл Мори добавляет: "Переход на систему зонирования HVAC может иметь большое значение. Эта система делит дом на отдельные зоны, позволяя обогревать каждую область независимо. У каждой зоны свой термостат, поэтому вы греете только те комнаты, которые используете".

Как найти утечку тепла из дома без тепловизора

Если вы беспокоитесь о том, как сохранить тепло в доме на весь день, помогут простые меры по минимизации утечек воздуха. Герметизация дома (устранение сквозняков) – самый быстрый способ предотвратить проникновение холодного воздуха и утечку теплого. Особенно важно изолировать входную зону, если термостат находится рядом с ней.

Когда редактор Пунтеха устранила сквозняки в прихожей своего дома, это также устранило проблему перепадов температур. Она использовала самоклеящиеся уплотнители для входной двери и двери в гостиную. "Термостат находится прямо у внутренней двери, и сквозняки в прихожей заставляли отопление включаться чаще, создавая жару на втором этаже, в то время как в гостиной оставалось холодно. Проблема решилась после уплотнения дверей", - отметила она.

Если у вас есть время и средства, обновление теплоизоляции чердака также поможет удержать дорогостоящее тепло, особенно во время снегопадов.

Простой лайфхак: Чтобы проверить, держит ли ваш дом тепло, проведите быстрый "снежный тест". После снегопада посмотрите на свою крышу. Если она остается покрытой снегом, ваша изоляция работает и не выпускает тепло наружу. Если снег лежит пятнами или быстро тает – это признак того, что тепло уходит через крышу, и, возможно, пора заменить изоляцию, чтобы держать счета под контролем.

Ранее УНИАН сообщал, как повысить температуру в комнате без обогревателя.

