Счета за электроэнергию продолжают стремительно расти, поэтому важно знать, как можно сэкономить, чтобы расходы были как можно меньше. Для этого эксперты по отоплению советуют поставить что-то прямо над батареей, чтобы дом обогревался эффективнее, пишет Express.

По словам эксперта Стивена Хэнкинсона, установка полки над батареей может помочь перенаправить тепло вперед в комнату, благодаря чему дом нагреется быстрее.

"Установка полки над батареей и на одной линии с ней - это один из способов увеличить циркуляцию теплого воздуха в помещении, поскольку она перенаправляет воздух вперед в комнату, а не поднимается к потолку и не рассеивается. Это может привести к более быстрому и равномерному нагреву, уменьшая нагрузку на котел или отопительные системы. В результате комната быстрее достигает комфортной температуры, а это означает, что отопление не должно работать так интенсивно или так долго, что помогает снизить общее потребление энергии и уменьшить счета за отопление", - объяснил специалист.

В Ideal Home добавили, что полочка над батареей также помогает предотвратить повреждение стен, мебели и даже телевизора от тепла.

Как отметил управляющий директор The Radiator Centre Ник Дугган, тепло, которое поднимается, со временем может "повредить электронику и экран, потенциально сокращая срок службы телевизора", поэтому размещение полки может помочь отвести тепло.

Хенкинс добавил, что при размещении полки над батареей общее правило заключается в том, что "между ней и нижней полкой следует оставить по крайней мере 10-15 см, чтобы конвекционное тепло могло распределяться по комнате".

"Кроме того, для полки следует использовать термостойкий материал, например массив дерева, чтобы избежать повреждения от тепла или искривления", - заметил эксперт.

