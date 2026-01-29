Дороже страны: сколько на самом деле стоит авианосец USS Abraham Lincoln

Общая стоимость авианосца USS Abraham Lincoln вместе с авиакрылом достигает 12–16 млрд долларов – больше, чем ВВП ряда малых государств.

Американский атомный авианосец USS Abraham Lincoln является одним из самых дорогих военных объектов в мире. Совокупная стоимость корабля вместе с авиакрылом оценивается в 12–16 млрд долларов, что превышает годовой валовой внутренний продукт ряда суверенных стран, пишет Wionews.

Плавучий гигант ВМС США

USS Abraham Lincoln (CVN-72) – авианосец класса Nimitz, длиной более 330 метров и водоизмещением около 100 тысяч тонн. Это один из крупнейших боевых кораблей, когда-либо построенных, который фактически является "плавучей территорией" США.

Сколько стоило строительство

Строительство авианосца в конце 1980-х годов обошлось примерно в 4,5 млрд долларов. С учетом инфляции сегодня стоимость самого корпуса оценивается более чем в 11 млрд долларов.

Самое дорогое – на палубе

Основная часть стоимости сосредоточена в авиакрыле. На борту размещаются истребители F/A-18 Super Hornet, а также могут использоваться F-35C Lightning II. Совокупная стоимость самолетов и авиационного оборудования добавляет еще около 5 млрд долларов.

Общая цена – до 16 млрд долларов

Таким образом, полная стоимость USS Abraham Lincoln вместе с авиагруппой колеблется в пределах 12–16 млрд долларов, что делает его одним из самых дорогих единичных военных активов в мире.

Дороже экономики государств

ВВП Мальдив – около 7,5 млрд долларов

ВВП Фиджи – примерно 6,3 млрд долларов

ВВП Бутана – около 3,1 млрд долларов

Таким образом, один авианосец ВМС США стоит больше, чем годовая экономика каждой из этих стран, а в случае Бутана – почти в пять раз больше.

Эксплуатация USS Abraham Lincoln обходится примерно в 2,5 млн долларов в сутки, то есть более 900 млн долларов в год, без учета боевых операций.

Ядерная установка

Корабль оснащен двумя ядерными реакторами A4W, которые позволяют ему работать до 20 лет без перезагрузки топлива. Именно эта система является одной из причин чрезвычайно высокой стоимости авианосца.

В США рассматривают USS Abraham Lincoln не только как боевую единицу, но и как инструмент глобального сдерживания и дипломатического давления. Способность быстро проецировать военную силу в любом регионе мира, по оценке Вашингтона, оправдывает расходы, превышающие экономику целых государств.

