Решает все: почему самая мощная ракета на USS Abraham Lincoln пугает больше, чем Tomahawk

Самая мощная ракета на борту авианосца – сверхдальнобойная AIM-174B, способная уничтожать воздушные цели еще до их приближения к корабельной группе.

Авианосец класса Nimitz USS Abraham Lincoln, который сейчас находится на Ближнем Востоке, оснащен одними из самых мощных ракетных систем в составе ВМС США. Речь идет не об ударных средствах по наземным целям, а о ракетах класса "воздух-воздух", обеспечивающих полное доминирование в воздухе на сверхдальних дистанциях, пишет Wionews.

Плавучая авиабаза США

USS Abraham Lincoln несет девятое авиакрыло авианосца, в состав которого входят истребители F-35C Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet. Именно эти самолеты являются носителями самых современных и смертоносных ракет авианосной группы.

Основной ракетой для боя за пределами визуальной видимости является AIM-120D AMRAAM. Она оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и позволяет уничтожать вражеские самолеты на значительных дистанциях еще до входа в зону ближнего боя.

Самая мощная ракета – AIM-174B

Самой мощной ракетой класса "воздух-воздух", которая в настоящее время находится на вооружении флота США, считается AIM-174B – авиационная версия зенитной ракеты Standard Missile-6.

Эта ракета способна поражать воздушные цели на дистанции до 250 миль (примерно 400 км), что позволяет истребителям уничтожать угрозы задолго до их приближения к авианосной ударной группе.

"Первым увидел – первым ударил"

Истребители F-35C несут ракеты во внутренних отсеках, сохраняя малозаметность для радаров. Это обеспечивает тактическое преимущество в виде концепции first look – first shot даже в сложных условиях современного воздушного боя.

Для маневренных столкновений на коротких дистанциях используются ракеты AIM-9X Sidewinder с тепловым наведением. Они могут наводиться с помощью нашлемной системы целеуказания и обладают чрезвычайной маневренностью.

"Супер Хорнет" и защита корабля

F/A-18E/F Super Hornet могут оснащаться так называемым "комплектом шершня-убийцы", включающим до пяти ракет AMRAAM и четырех Sidewinder, максимизируя боевую эффективность.

Для самозащиты авианосца используются:

RIM-162 ESSM (Sea Sparrow) – сверхзвуковые ракеты перехвата со скоростью более 4 Маха;

RAM (Rolling Airframe Missile) – система ближней обороны для уничтожения противокорабельных крылатых ракет, которым удалось прорвать внешние рубежи защиты.

Следовательно, самая мощная ракета на борту USS Abraham Lincoln – AIM-174B – не предназначена для ударов по наземным целям, но является ключевым инструментом воздушного доминирования и защиты авианосной группы на сверхдальних расстояниях.

