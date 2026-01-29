Решает все: почему самая мощная ракета на USS Abraham Lincoln пугает больше, чем Tomahawk

Авианосец класса Nimitz USS Abraham Lincoln, который сейчас находится на Ближнем Востоке, оснащен одними из самых мощных ракетных систем в составе ВМС США. Речь идет не об ударных средствах по наземным целям, а о ракетах класса "воздух-воздух", обеспечивающих полное доминирование в воздухе на сверхдальних дистанциях, пишет Wionews.

Плавучая авиабаза США

USS Abraham Lincoln несет девятое авиакрыло авианосца, в состав которого входят истребители F-35C Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet. Именно эти самолеты являются носителями самых современных и смертоносных ракет авианосной группы.

Основной ракетой для боя за пределами визуальной видимости является AIM-120D AMRAAM. Она оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и позволяет уничтожать вражеские самолеты на значительных дистанциях еще до входа в зону ближнего боя.

Самая мощная ракета – AIM-174B

Самой мощной ракетой класса "воздух-воздух", которая в настоящее время находится на вооружении флота США, считается AIM-174B – авиационная версия зенитной ракеты Standard Missile-6.

Эта ракета способна поражать воздушные цели на дистанции до 250 миль (примерно 400 км), что позволяет истребителям уничтожать угрозы задолго до их приближения к авианосной ударной группе.

"Первым увидел – первым ударил"

Истребители F-35C несут ракеты во внутренних отсеках, сохраняя малозаметность для радаров. Это обеспечивает тактическое преимущество в виде концепции first look – first shot даже в сложных условиях современного воздушного боя.

Для маневренных столкновений на коротких дистанциях используются ракеты AIM-9X Sidewinder с тепловым наведением. Они могут наводиться с помощью нашлемной системы целеуказания и обладают чрезвычайной маневренностью.

"Супер Хорнет" и защита корабля

F/A-18E/F Super Hornet могут оснащаться так называемым "комплектом шершня-убийцы", включающим до пяти ракет AMRAAM и четырех Sidewinder, максимизируя боевую эффективность.

Для самозащиты авианосца используются:

  • RIM-162 ESSM (Sea Sparrow) – сверхзвуковые ракеты перехвата со скоростью более 4 Маха;
  • RAM (Rolling Airframe Missile) – система ближней обороны для уничтожения противокорабельных крылатых ракет, которым удалось прорвать внешние рубежи защиты.

Следовательно, самая мощная ракета на борту USS Abraham Lincoln – AIM-174B – не предназначена для ударов по наземным целям, но является ключевым инструментом воздушного доминирования и защиты авианосной группы на сверхдальних расстояниях.

