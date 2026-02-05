Наследие Холодной войны: кому принадлежит почти 90% мирового ядерного оружия

Некоторые изобретения навсегда меняют ход истории, но ни одно из них не сравнится по силе воздействия с ядерным оружием.

Несколько военных технологических инноваций изменили ход истории. От парусных судов до изобретения стремени – эти достижения подталкивали мир к новым путям развития, и главным среди них стало ядерное оружие. Первые атомные бомбы были одними из самых печально известных видов оружия, разработанных во время Второй мировой войны и использованных при ударах по японским городам Хиросима и Нагасаки.

После войны ядерное оружие стало основой военной и внешней политики, и другие страны последовали примеру США, создавая свои собственные арсеналы, пишет SlashGear.

Кто входит в ядерный клуб

На момент написания статьи ядерным оружием обладают девять стран: Россия, Китай, Великобритания, Индия, Северная Корея, Франция, Пакистан, Израиль и США. Стоит отметить, что Израиль никогда официально не подтверждал наличие у себя ядерного оружия, хотя большинство международных агентств полагают, что оно у него есть.

Кроме того, Израиль не является стороной Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Несмотря на это, множество стран владеют вооружением всех типов, и в совокупности на них приходится более 12 300 боеголовок, из которых 9 600 остаются в активных военных запасах.

Хотя это огромное количество, всего две страны коллективно владеют 86,8% мирового ядерного оружия, а остаток распределен между семью другими государствами. Эти две страны – США и Россия, причем у последней боеголовок больше, чем у первой.

Эти запасы представляют собой наследие американской политики "Взаимного гарантированного уничтожения" (MAD), которая обеспечивала наличие у США и бывшего СССР достаточной огневой мощи для уничтожения друг друга в случае применения ядерного оружия в бою.

Ядерный запас Америки

Хотя Холодная война закончилась десятилетия назад, Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют огромный запас ядерного оружия. Это соответствует концепции "ядерной триады" США – политике, требующей постоянного наличия трех способов доставки ядерных зарядов: баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ядерного оружия воздушного базирования (бомбардировщиков).

Хотя со времен окончания Холодной войны арсенал значительно сократился, США сохраняют 5 177 боеголовок, согласно отчету Федерации американских ученых (FAS) "Статус мировых ядерных сил" за 2025 год.

Оружие делится на три категории:

Развернутые боеголовки: те, что установлены на баллистических ракетах и находятся на базах бомбардировщиков. У США таких 1 670.

те, что установлены на баллистических ракетах и находятся на базах бомбардировщиков. У США таких 1 670. Резервные (на хранении): 1 930 боеголовок, доступных для использования при необходимости.

1 930 боеголовок, доступных для использования при необходимости. Списанные: составляют 1 477 от общего числа. Это оружие не предназначено для использования, но еще не было демонтировано.

Таким образом, в распоряжении США имеется 3 700 годных к использованию ядерных боеголовок. США продолжают развивать технологии ядерного оружия, хотя испытания жестко ограничены многочисленными договорами. Ряд оборонных подрядчиков и правительственных агентств производят ракеты и боеголовки, а усилия по модернизации осуществляются на объектах в Техасе и Теннесси. Это гарантирует, что ядерный потенциал страны рассредоточен и поддерживается в состоянии постоянной готовности.

Ядерный арсенал России

Когда речь заходит о ядерных боеголовках, Россия и бывший Советский Союз занимают лидирующие позиции. СССР разработал и испытал самое мощное ядерное оружие в истории – "Царь-бомбу", мощность взрыва которой оценили в 50 мегатонн.

Конечно, это был лишь один экземпляр из многих. Когда СССР распался, входившие в него республики сохранили часть оружия. Украина недолгое время владела третьим по величине арсеналом до своей денуклеаризации; другие страны поступили так же.

Сегодня, согласно отчету FAS за 2025 год, общий запас России составляет 5 459 боеголовок. Российский арсенал распределяется следующим образом:

1 780 развернутых боеголовок;

2 591 боеголовка на хранении;

1 150 списанных.

Это оставляет России 4 309 боеголовок, пригодных к использованию. В результате Россия имеет на 609 ядерных боеголовок больше, чем Соединенные Штаты, но эта разница мало что значит, когда речь идет об оружии, способном привести к полному уничтожению мира. Как и США, Россия поддерживает свои вооружения в различных формах готовности: у страны есть атомные подводные лодки, стратегические бомбардировщики и МБР, готовые к пуску в случае необходимости.

Хотя у России и США много ядерного оружия (почти 90% мирового запаса), эти цифры далеки от показателей прошлого: в 1986 году в мире насчитывалось около 70 374 ядерных боеголовок. Потребовалось много времени, чтобы демонтировать и сократить это количество, и международные договоры продолжают подталкивать страны к уменьшению числа развернутых вооружений.

Ранее УНИАН сообщал, что договор США и России о контроле над ядерным оружием прекращает действие.

