Человек, который всю жизнь прожил в квартире, может даже не знать этих нюансов.

Некоторые украинцы, устав от постоянных отключений света, воды и отопления, пытаются найти для себя альтернативные способы выживания в стране, поэтому размышляют о переезде в частный дом. Однако человек, который всегда жил в квартире, может даже не знать, как выбрать дом для постоянного проживания и на какие нюансы обращать внимание.

Член Национального союза архитекторов Украины, архитектор Валентин Погорелый в комментарии для УНИАН подробно рассказал обо всех важнейших критериях.

Что нужно знать при покупке дома в Украине

Первое, на что обратить внимание при покупке дома, советует специалист, – это возможность отопления дровами или другим твердым топливом:

Видео дня

"На мой взгляд, это на первом месте, потому что при наличии такого отопления человек всегда остается автономным. Даже если человек будет жить в очень старом доме, но там есть печь (грубая) и еще с металлической поверхностью, на которой можно готовить еду, то это сейчас будет очень важно", - отметил эксперт.

Также важно, чтобы была скважина для воды с насосом. В таком случае человеку понадобится только генератор с топливом, и тогда он будет иметь полностью автономное жилье: можно протопить дровами и получить тепло, приготовить еду на огне и иметь воду для всех нужд.

По мнению архитектора, идеальный вариант – когда есть печь и скважина. Если возле дома есть колодец – это также плюс, но его лучше использовать для технических целей, а не для потребления. В колодцах обычно поверхностные воды, и они часто загрязнены различными химикатами, которые используются при ведении сельского хозяйства.

Погорелый советует обратить внимание на такой момент: если на крыше дома лежит снег, значит здание утеплено. А если на доме нет снега, хотя на многих сооружениях, расположенных рядом, он есть, то это жилье плохо утеплено и через крышу будут большие потери тепла:

"На крышах зданий, которые лучше всего утеплены, больше всего снега. Где меньше всего снега или его совсем нет – это хуже всего утепленные дома".

Погорелый добавил, что если на доме есть трещины – волосатые или значительные с раскрытием, то ситуация будет только ухудшаться. Это означает, что были какие-то технические условия, которые привели к началу разрушения фундамента. Даже почти невидимые трещины свидетельствуют о том, что у здания есть проблемы с фундаментом, его нужно откапывать, укреплять, а это все требует очень больших затрат. Трещин на доме вообще не должно быть.

В идеале выбирать кирпичный дом, чтобы снаружи был облицовочный кирпич, потому что за навесными фасадами и утеплением минеральной ватой или пенопластом часто не видно деформационных трещин. Но их может быть видно и на утеплении, если требуется серьезное усиление фундамента.

"Неважно, сколько лет дому, главное, чтобы на нем не было трещин. Если трещин нет, то это значит, что фундамент хорошо сделан", – добавил эксперт.

Специалист считает, что при выборе дома нужно знать еще и о состоянии земли. Визуально очень легко понять, какой грунт лучше для огорода, признак очень прост – чем он чернее, тем лучше. Чем земля менее черная, тем она хуже для выращивания растений. Если почва желтая или такая, как глина – то это суглинки, и на такой земле все плохо растет.

Подводные камни при покупке дома – от каких построек лучше отказаться

Иногда бывает так, что спрашивать при покупке дома что-то у владельца нет смысла – он все равно может не сказать всей правды. Поэтому Погорелый объяснил, какие нюансы могут свидетельствовать о проблемах в будущем, и от каких домов лучше сразу отказываться. По его словам, если дом чем-то утеплен, к примеру, пенопластом или минеральной ватой, то сложно увидеть, есть на нем трещины или нет:

"Если человек подходит к дому и видит, что он снаружи утеплен, а внутри стены покрыты не штукатуркой, а закрыты гипсокартоном, то в большинстве случаев в здании есть проблемы с фундаментом и стенами".

Эксперт советует обращать внимание на то, чтобы отмостка была с уклоном для отвода воды. Очень часто между отмосткой и стеной появляется трещина, и туда может попадать вода.

Если есть трещина, говорит архитектор, то это свидетельствует о том, что отмостка давно не ремонтировалась, туда попадает влага, намочает грунт, он переувлажняется, приобретает консистенцию массы, похожей на пластилин, и начинает проседать под весом дома. Из-за этого просадка дома становится неравномерной, и на его стенах появляются трещины.

Кроме того, специалист считает, что должны насторожить дома, в которых давно не жили люди. Если здание удобное и действительно пригодное для проживания, то там, как правило, живут люди. Когда дом проблемный, как правило, там долго никто не живет. В идеале – выбирать дом, в котором еще недавно жили люди.

справка Валентин Погорелый Сертифицированный архитектор, член Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины, разработчик проектов промышленного и гражданского строительства. Окончил Полтавский Национальный Технический Университет им. Юрия Кондратюка и получил диплом специалиста. В 2008 году основал собственную архитектурную мастерскую ориентированную на разработку промышленных и производственных объектов, а также объектов гражданского назначения. В своей работе сочетает функциональность, минимализм, рациональность и эффективность. Среди реализованных объектов: производственного назначения - зернохранилища, элеваторы, автозаправочные станции, складские комплексы, предприятия по производству бетона, а также гражданского назначения - торговые центры, магазины, кафе, стоматологические клиники, сооружения гражданской защиты.

Вас также могут заинтересовать новости: