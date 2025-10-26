Большинство этих вещей либо забыты, либо заменены более компактными и простыми аналогами.

80-е годы – это время, когда "роскошь" не подразумевала минимализм, а статус измерялся имуществом. Чем больше, ярче и дороже выглядела вещь, тем она производила большее впечатление. Однако сейчас люди перешли от коллекционирования вещей к коллекционированию воспоминаний, и большинство этих некогда желанных предметов роскоши либо забыты, либо заменены более компактными, продуманными или простыми аналогами.

Портал vegoutmag.com напоминает о семи вещах, о которых все мечтали в 80-х, но которые теперь никому не нужны.

1) Огромный развлекательный центр

Он занимал всю стену, в нём стояли громоздкий телевизор, видеомагнитофон, стереосистема и стопка видеокассет. Бонусом были стеклянные дверцы и золотая отделка. В 80-х это было сердце дома. Чем больше было ваше оборудование, тем более успешным вы выглядели.

Сегодняшняя "домашняя роскошь" — это минималистичное устройство с одним экраном или вообще без него, потому что мы смотрим видео с телефона, лёжа в постели.

2) Автоответчик

В 80-х автоответчик был не просто удобным, он был символом статуса. Вы были заняты, у вас была своя жизнь, и людям приходилось ждать, чтобы поговорить с вами. К тому же, запись исходящего сообщения была практически искусством.

Сейчас никто больше не оставляет сообщений. Автоответчик появился в те времена, когда терпение было неотъемлемой частью общения. Современный мир зиждется на скорости и удобстве.

3) Официальная столовая

В 80-х годах официальная столовая была символом высокого класса. Подходящая фарфоровая посуда, хрустальные бокалы, возможно, люстра, висящая по центру. Она кричала об элегантности, даже если большую часть года комната простаивала.

Сегодня эта концепция кажется устаревшей. Людям нужны открытые кухни, уголки для завтрака и длинные столы в деревенском стиле, за которыми все могут удобно расположиться. Новая роскошь — это пространство, которое объединяет, а не впечатляет.

4) Водяная кровать

В 80-х её позиционировали как идеальное сочетание комфорта и сексуальной привлекательности. Однако они были тяжёлыми, их было трудно передвигать, и они часто протекали. То, что начиналось как символ современной роскоши, превратилось в одну из худших инвестиций десятилетия.

Сегодня мы одержимы эргономичными матрасами, регулируемыми каркасами и пеной с эффектом памяти.

5) Hi-Fi стереосистема

Это было мечтой каждого меломана. В ней были проигрыватель, кассетная дека, эквалайзер, усилитель и такие огромные колонки, что их можно было использовать как мебель.

Сейчас всё это оборудование помещается в пару наушников. Мы носим в карманах больше музыки, чем коллекционер 80-х мог вместить во весь дом.

6) Набор из хрустальных графинов

Ни один домашний бар 80-х не обходился без хрустального графина и подходящих к нему стаканов. Даже если вы пили немного, вы с гордостью демонстрировали его. Дело было не в виски, а в имидже.

Сегодня мы больше ценим аутентичность, чем внешность. Хорошая бутылка бурбона на простой полке скажет о вас больше, чем сверкающий графин. Современный "роскошный бар" — это не столько демонстрация, сколько впечатления, авторские коктейли, тщательно подобранные бутылки и хорошая компания.

7) Домашний тренажёр

Все хотели их, потому что они обещали удобство и трансформацию, возможность тренироваться дома, быстро обрести форму и выглядеть потрясающе. На самом деле, большинство этих тренажёров в итоге пылились или использовались как вешалки для одежды.

В наши дни роскошь — это не оборудование, а доступ. Вы можете транслировать тренировки мирового класса на свой телефон, отслеживать пульс на запястье и присоединяться к сообществам, которые помогают вам быть ответственными.

