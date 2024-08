Рассказываем, какие самые дорогие виниловые пластинки эпохи СССР и зарубежья.

Популярность виниловых пластинок пришлась примерно на 80-е годы, хотя производство их в том виде, к которому мы привыкли сейчас, приходится на 1948-й год. И 40 лет назад, и сейчас хорошая редкая пластинка стоит дорого - УНИАН выяснил, ценятся ли виниловые пластинки СССР - цена, названия групп и нюансы.

Какие виниловые пластинки ценятся

В Советском Союзе, чаще всего, на пластинках выпускали 4 вида музыки - народных артистов, сказки, джаз, классику. Западные исполнители могли быть записаны на "Мелодии" только с разрешения властей, а пластинку иностранного производства можно было "достать" только из-под полы и за баснословные деньги.

"Мелодия" была единственным государственным лейблом, который нашел возможность пробить окно в железном занавесе. Дело в том, что международную конвенцию об авторском праве страны Запада подписали в 50-х, а СССР - в 73-м Соответственно, все то, что было записано до этого года, на территории СССР освобождалось от авторского права, поэтому зарубежные группы могли выпускать огромными тиражами.

Видео дня

Вы должны понимать, что нет определенного ответа на вопрос о том, какие виниловые пластинки СССР ценятся сейчас - такой учет никто не ведет, к тому же, музыка - вещь субъективная даже для коллекционеров. Однако существуют определенные ресурсы, такие как Discogs, например - ориентируясь на них, можно понять, сколько хотят продавцы винила за свои коллекции. Опять же, цену они могут поставить любую - далеко не факт, что она адекватна.

Как понять, что виниловая пластинка дорогая

Даже редкие виниловые пластинки теряют свою ценность, если они в плохом состоянии - то есть, непригодны к прослушиванию. Конечно, человек, которому она нужна для коллекции, купит у вас экземпляр, но его стоимость упадет в несколько раз.

Именно поэтому важно знать, какими должны быть виниловые пластинки, чтобы можно было их высоко оценить:

чем старше пластинка - тем больше она стоит;

чем меньше тираж - тем более востребован альбом;

отсутствие царапин и других повреждений на виниле;

высокая популярность артиста дает плюс к цене;

известный лейбл;

уникальная обложка.

Также имейте в виду и международные обозначения, которые укажут на состояние пластинки:

SS - новая, не распечатывали.

M - слушали один раз, чтобы проверить звук.

NM - слушали редко, но могут быть незначительные потертости или царапины, бумажный конверт может быть со следами эксплуатации.

EX - слушали часто, есть дефекты, упаковка надорвана, или есть изломы, но владелец постарался откорректировать.

VG - слушали часто, есть следы износа, но на звук не влияет (обложка также имеет тип заметного б\у).

Иногда встречаются пластинки с буквой G, но в этом случае сам винил в продажу не идет. Приобрести можно только упаковку, и то, в ней, скорее всего, будут серьезные изъяны, которые нельзя исправить (конверт могли заламывать или складывать пополам).

Самые дорогие виниловые пластинки СССР

Несмотря на то, что как такового рейтинга наиболее дорогостоящих пластинок не существует, есть экземпляры, по тем или иным причинам, довольно ценные. Мы приводим список, который, по мнению многих музыковедов, действительно очень близок к реальности. Если вы нашли у себя такие сокровища и хотите продать виниловые пластинки СССР - цена на них вас точно обрадует.

Фирюза - Фирюза (1979) - до 1500 евро

Ансамбль из Туркменистана в 1979 году выпустил всего одну пластинку и допечаток не делал, поэтому и тогда, и сейчас коллекционеры готовы отдать за экземпляр до 1500 евро. Сам альбом выполнен в стиле прог-джаз с нотками психоделического фолк-рока и фьэжн-этники.

Гунеш - Gunesh (1980) - до 1000 евро

Снова туркменский ансамбль, ранние издания 1980-го года особенно ценны ввиду их малого количества и невероятной, с точки зрения музыки, композиции. Дебютная пластинка группы считается раритетной, к тому же, абсолютно все песни имеют сложный размер, красивую мелодику и элементы джаза.

Дос Мукасан - Дос Мукасан (1976) - до 650 евро

Третья по стоимости пластинка ансамбля из Казахстана, который в свое время выступал и за пределами Союза. Альбом выполнен в стиле эстрадного рока, но с элементами народных мотивов. Дебютная пластинка, вышедшая в 1976 году, была переиздана в 1986-м, но все равно ценится дорого, если она оригинальная.

Сато - Легенда (1986) - до 250 евро

Узбекский фьюжн-джаз в исполнении ансамбля Сато занимает четвертое место в этом списке. Это смесь джаза, этники, духовых инструментов и синтезатора. Кстати, и второй альбом "Передай добро по кругу" также можно продать за большие деньги.

Кола Бельды - Приди, Весна (1985) и Хейдже (Здравица) (1982) - до 230 евро

Два альбома того самого исполнителя, который хорошо знаком старшему поколению - именно Кола Бельды стал популярен благодаря хиту "Увезу тебя я в Тундру", получив ошеломительную славу в 70-х годах. Первая пластинка исполнителя особой ценности не имеет в отличие от последующих - "Приди, Весна" и "Хейдже (Здравица)" смело можно назвать раритетными. Их выпустили только один раз, поэтому коллекционеры готовы платить кругленькие суммы за такой этнический психоделик-фолк.

Как видите, самые дорогие пластинки СССР - это далеко не эстрадные певцы, народные артисты, не "запрещенные" и не зарубежные музыканты. Более того, судя по словам антикваров, самые дорогие пластинки "Мелодия", если они издавались многомиллионными тиражами и не представляют особой культурной ценности, будут стоить максимум 50-100 грн.

Самые дорогие виниловые пластинки в истории

В заключение мы расскажем вам, какие виниловые пластинки были проданы в свое время за баснословные суммы - многие из нас с вами таких денег даже в руках никогда не держали, но отчаянные фанаты и коллекционеры за границей отдали эти суммы в обмен на свою любовь к исполнителям.

1 место - John Lennon - Double fantasy - 600 000$

Несмотря на то что альбом увидел свет в 1980-м году, больше полумиллиона долларов стоит именно на пластинка, на которой Джон Леннон оставил свой автограф для Марка Дэвида Чепмена, позднее ставшего популярным в качестве убийцы исполнителя.

2 место - Elvis Presley - My Happiness - 300 000$

Самая первая пластинка, которую будущий король рок-н-ролла записал в те времена, когда он еще не был известным. Все, кто разбирается в хорошей музыке, знают, что это не просто альбом - это история музыки.

3 место - The Quarrymen - That’ll Be the Day - 200 000$

Сейчас этот альбом 1958-го года считается настоящим раритетом. "The Quarrymen" - школьная группа Джона Леннона, которая потом превратилась в "The Beatles". К сожалению для фанатов, пластинка не продается - ее в 1981 году купил Пол Маккартни, но коллекционеры оценивают ее в 200 000 долларов.

4 место - The Beatles - Yesterday and Today - 85 000$

В 1996-м году "Битлы" сделали "ход конем" и выпустили пластинку, на которой собраны все лучшие хиты из популярных альбомов группы. Изначально пластинка была выпущена с провокативной обложкой от Роберта Уайтекера, но публика ее не оценила. Альбом переиздали, но теперь ценятся именно те единичные оригинальные экземпляры.

5 место - Long Cleve Reed & Little Harvey Hill - Original Stack O’Lee Blues - 50 000$

Высокая стоимость пластинки обусловлена ее количеством - альбом вышел в единственном экземпляре. Более того, эта пластинка считается одной из первых, для записи которой был использован микрофон, усиление лампами и нарезка на пластинку.

Вас также могут заинтересовать новости: