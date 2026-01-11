Названы 10 самых надежных автомобилей 2026 года: они не боятся поломок

Для многих водителей надежность является одним из важнейших критериев при выборе автомобиля. Именно поэтому важно знать, какие модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.
В GoBankingRates назвали 10 самых надежных автомобилей, которые можно купить в 2026 году. По словам экспертов, эти модели являются отличным выбором.
ТОП-10 самых надежных автомобилей 2026 года:
- Toyota Camry
- Toyota Prius
- Toyota Corolla
- Subaru Forester
- Subaru Impreza
- Lexus NX
- Lexus RX
- Honda HR-V
- Kia Sorento Hybrid
- Hyundai Elantra Hybrid
Отмечается, что Toyota является одним из самых надежных брендов на рынке. В частности, в недавнем исследовании Consumer Reports японский производитель занял первое место по надежности. Более того, Toyota Camry занял первое место среди всех моделей бизнес-класса.
Toyota Prius оказался самым надежным гибридным автомобилем в 2026 году. В издании добавили, что эта модель также предлагает очень низкий расход топлива (около 4 литров на 100 километров).
Каких автомобилей следует избегать
Ранее в Jalopnik назвали автомобили, которые не стоит покупать. У этих моделей слишком много проблем.
В частности, эксперты порекомендовали не покупать Alfa Romeo Giulia и Tonale. Они заявили, что эти модели часто выходят из строя.
Также эксперты призвали не покупать автомобили Dodge. Одной из худших моделей бренда признали кроссовер Hornet, который разделяет многие детали с Alfa Romeo Tonale.