Названы 10 самых надежных автомобилей 2026 года: они не боятся поломок

Для многих водителей надежность является одним из важнейших критериев при выборе автомобиля. Именно поэтому важно знать, какие модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

В GoBankingRates назвали 10 самых надежных автомобилей, которые можно купить в 2026 году. По словам экспертов, эти модели являются отличным выбором.

ТОП-10 самых надежных автомобилей 2026 года:

  1. Toyota Camry
  2. Toyota Prius 
  3. Toyota Corolla
  4. Subaru Forester
  5. Subaru Impreza
  6. Lexus NX
  7. Lexus RX
  8. Honda HR-V
  9. Kia Sorento Hybrid
  10. Hyundai Elantra Hybrid

Отмечается, что Toyota является одним из самых надежных брендов на рынке. В частности, в недавнем исследовании Consumer Reports японский производитель занял первое место по надежности. Более того, Toyota Camry занял первое место среди всех моделей бизнес-класса. 

Toyota Prius оказался самым надежным гибридным автомобилем в 2026 году. В издании добавили, что эта модель также предлагает очень низкий расход топлива (около 4 литров на 100 километров).

Каких автомобилей следует избегать

Ранее в Jalopnik назвали автомобили, которые не стоит покупать. У этих моделей слишком много проблем.

В частности, эксперты порекомендовали не покупать Alfa Romeo Giulia и Tonale. Они заявили, что эти модели часто выходят из строя.

Также эксперты призвали не покупать автомобили Dodge. Одной из худших моделей бренда признали кроссовер Hornet, который разделяет многие детали с Alfa Romeo Tonale.

