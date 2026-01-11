Названы 10 самых надежных автомобилей 2026 года: они не боятся поломок

По словам экспертов, эти модели являются отличным выбором.

Для многих водителей надежность является одним из важнейших критериев при выборе автомобиля. Именно поэтому важно знать, какие модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

В GoBankingRates назвали 10 самых надежных автомобилей, которые можно купить в 2026 году. По словам экспертов, эти модели являются отличным выбором.

ТОП-10 самых надежных автомобилей 2026 года:

Toyota Camry Toyota Prius Toyota Corolla Subaru Forester Subaru Impreza Lexus NX Lexus RX Honda HR-V Kia Sorento Hybrid Hyundai Elantra Hybrid

Отмечается, что Toyota является одним из самых надежных брендов на рынке. В частности, в недавнем исследовании Consumer Reports японский производитель занял первое место по надежности. Более того, Toyota Camry занял первое место среди всех моделей бизнес-класса.

Toyota Prius оказался самым надежным гибридным автомобилем в 2026 году. В издании добавили, что эта модель также предлагает очень низкий расход топлива (около 4 литров на 100 километров).

Каких автомобилей следует избегать

Ранее в Jalopnik назвали автомобили, которые не стоит покупать. У этих моделей слишком много проблем.

В частности, эксперты порекомендовали не покупать Alfa Romeo Giulia и Tonale. Они заявили, что эти модели часто выходят из строя.

Также эксперты призвали не покупать автомобили Dodge. Одной из худших моделей бренда признали кроссовер Hornet, который разделяет многие детали с Alfa Romeo Tonale.

