Как долго вирусы могут жить на разных поверхностях: ученые провели детальное исследование

Исследователи сосредоточились на том, что происходит с вирусами после попадания на поверхность.

Недавно исследователи протестировали два хорошо изученных лабораторных вируса на обычных материалах, чтобы понять, что происходит, когда они остаются на поверхности. Об этом пишет earth.com.

Результаты исследования показали, что состояние поверхности влияет на риск заражения таким образом, который не всегда учитывается стандартными правилами уборки.

"Температуры были выбраны таким образом, чтобы отражать повседневные условия в помещении и в организме человека. Вместо того, чтобы отслеживать, кто может быть подвержен заражению, исследование сосредоточилось на том, что происходит с вирусами после попадания на поверхность", - объяснили в публикации.

В частности, в 2020 году ученые проверяли, как долго пандемический коронавирус остается инфекционным на меди, пластике, стали и картоне.

"Такая работа породила беспокойство по поводу фомитов, предметов, которые могут переносить микробы через прикосновение, даже когда близкий контакт казался невозможным", - отметили в материале.

В то же время другое исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний показало, что вирус обезьяньей оспы оставался активным на поверхностях бытовых предметов около 15 дней. Это вызвало беспокойство по поводу непрямого контакта во время вспышек.

Вирусы, инфицирующие бактерии

В издании рассказали, что ученые использовали бактериофаги - вирусы, инфицирующие бактерии, а не людей, чтобы контролировать те или иные эксперименты.

"Эти вирусы широко используются в исследованиях, поскольку их поведение предсказуемо и легко измеримо. Если эффекты поверхности и температуры проявляются у вирусов с различной формой и жизненным циклом, эти эффекты, скорее всего, связаны с самой средой. Это делает бактериофаги полезными инструментами для тестирования физических правил, которые впоследствии можно проверить на человеческих патогенах", - объясняют в earth.com.

В течение нескольких часов ученые отслеживали, как быстро каждый вирус терял способность к инфицированию. Такие подсчеты фиксировали выживаемость, однако следующим шагом было проверено, могут ли остатки частиц до сих пор размножаться после контакта со свежими бактериями.

Медь и тепло уничтожают вирусы

На меди, которая хранилась при температуре 37 градусов по Цельсию, оба вируса быстро потеряли способность к инфицированию. К примеру, для phiX174, одного из двух тестируемых вирусов, половина активных частиц исчезла всего за 30 минут.

В то же время T4, второй тестовый вирус, показал еще худшие результаты в тех же условиях.

"Поскольку реакции меди ускоряются под воздействием тепла, даже небольшие различия в температуре помещения могут изменить скорость исчезновения загрязнения. В статье 2015 года показано, что ионы меди могут разрушать генетический материал и внешнюю оболочку коронавируса", - добавили в публикации.

Холод замедляет исчезновение вируса

При температуре 3 градуса по Цельсию те же частицы дольше сохранялись на каждой поверхности, а в некоторых условиях их количество почти не уменьшалось в течение нескольких часов.

"Более низкая температура замедляла химический износ, который разрушает белки и генетический материал, поэтому меньше частиц достигало поврежденного состояния", - объяснили в издании.

В то же время нержавеющая сталь и пластик оставались достаточно благоприятными при температуре 3 градуса по Цельсию, что говорит о том, что химическая реакция при контакте имеет меньшее значение, когда тепловые повреждения становятся более медленными.

В целом результаты исследования показали, что состояние поверхности может влиять как на продолжительность существования вирусов, так и на их дальнейшее действие.

"Будущие тесты с большим количеством температур, влажностью и человеческими вирусами должны прояснить, где эти закономерности сохраняются, а где нарушаются", - подытожили в издании.

