В Китае обнаружили 3000-летние остатки напитков, похожих на пиво: из чего они были сварены

Такие напитки были приготовлены из необычных ингредиентов.

Недавно археологи обнаружили доказательства существования древних ферментированных напитков в западном Китае, которые раскрывают, как люди варили напитки, похожие на пиво, более 3000 лет назад. Об этом пишет Fox News.

Исследование проводилось на месте Могоу в провинции Ганьсу, которая расположена на северо-западе Китая, вблизи северо-восточного края Тибетского плато.

"Это место в течение длительного времени использовалось как кладбище в бронзовом веке, в конце второго тысячелетия до нашей эры. Исследователи проанализировали 42 сосуда из четырех гробниц и обнаружили микроскопические остатки, которые свидетельствуют о том, что когда-то они содержали ферментированные жидкости", - отметили в материале.

Специалисты провели анализ микрофоссилий и обнаружили крахмальные гранулы, фитолиты и грибки, которые говорят о "разнообразии" рациона древних жителей Могоу.

Оказалось, что народ могоу варил напитки с помощью "метода ку", который предусматривал подготовку закваски для брожения из риса и плесени Monascus или красной плесени. Напитки изготавливались из зерновых культур, таких как просо, рис, пшеница и ячмень.

По словам профессора восточноазиатских языков и культур Стэнфордского университета и соавтора исследования Ли Лю, эти ферментированные напитки "вероятно, были похожи на нефильтрованное пиво с консистенцией каши".

Она отметила, что напитки также имели низкое содержание алкоголя и "мягкий кисло-сладкий вкус".

"Вероятно, их употребляли свежими и без хмеля, который используется в производстве современного пива. Ферментация улучшала сохранность, питательную ценность и усвояемость, что позволяло употреблять их не только в чисто ритуальных целях", - подчеркнула исследовательница.

Лю сказала, что ферментированные алкогольные напитки имеют долгую историю в Китае, поскольку использовались в качестве погребальных жертвоприношений и во время праздничных мероприятий на протяжении 10 тысяч лет.

"В то же время эти напитки могли также служить ежедневным источником питания, поскольку ферментация улучшала их свойства хранения, питательную ценность и усвояемость, что позволяло употреблять их не только в ритуальных целях", - добавила она.

Ученая также рассказала, что методы пивоварения оставались в основном неизменными на протяжении веков, что говорит о хорошо устоявшейся традиции.

"Исследование является первым научным анализом древних остатков алкоголя из бронзового века западного Китая. Поскольку местонахождение расположено вдоль основных культурных коммуникационных путей восток-запад, результаты исследования подчеркивают, как "невидимые" традиции - такие как знания о пивоварении и практики ферментации - были важной, но часто недооцененной составляющей межрегионального взаимодействия людей и культурного обмена", - подчеркнула Лю.

Другие находки ученых

Как писал УНИАН, ранее в Гибралтаре обнаружили скрытую пещеру, которая не открывалась 40 тысяч лет. В ней ученые нашли раковину большого улита, что говорит о том, что неандертальцы, жившие в этой местности, были искусны в поиске пищи даже в сложных условиях.

Также сообщалось, что в Великобритании нашли огромную римскую виллу, которую называют "новыми Помпеями". По мнению ученых, вилла "масштабна и имеет уровень сохранности, который не имеет аналогов в регионе".

