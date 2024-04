Диетологи посоветовали продукты, которых не стоит избегать во время похудения.

Если вы планируете похудеть, то первым решением будет пойти на кухню и посмотреть на продукты, которые вы имеете в своем холодильнике. Чтобы не допустить ошибок в своем выборе, эксперты по питанию для издания Eat This, Not That рассказали о 10 продуктах, которых не стоит избегать для похудения.

Здоровые сливочные продукты

Нутрициологи, которые называют себя The Nutrition Twins рассказывают, что сливочная пища является одной из самых любимых среди всех продуктов питания. Тем не менее, когда вы хотите похудеть, то, вероятно, они будут одними из первых, от которых вы решите отказаться.

"В конце концов, картофельное пюре, сметана, взбитый картофель и паста со сливочным соусом песто - это калорийные бомбы. Но это оборачивается против них, поскольку большинство людей все равно хотят их есть и в конечном итоге выпадают из своего плана здорового питания, поскольку чувствуют себя обделенными. Включая здоровые версии сливочной пищи, вы не будете чувствовать себя обделенными, поэтому сможете придерживаться своего плана похудения", - объяснили специалисты.

Поэтому, чтобы не обделять себя в такой еде, нутрициологи советуют попробовать овсянку, авокадо, сливочные супы с фасолью, хумус или легкий шпинатный соус.

Легкие десерты

Обычно сладкие десерты тоже являются фаворитами среди людей, однако они отказываются от них во время диеты.

"Это почти всегда оборачивается против них, поскольку большинство людей не могут долго держаться подальше от любимых продуктов, поэтому в конце концов они выбрасывают полотенце и набрасываются на десерты, которых они себя лишали. Секрет долговременной потери веса заключается в том, чтобы включать в рацион здоровые десерты, которые не вызывают упаднических ощущений, чтобы ваши вкусовые рецепторы могли оставаться соблазненными, но не чувствовать себя обделенными, без ущерба для талии", - посоветовали диетологи The Nutrition Twins.

Арахисовая паста

Во время похудения арахис и арахисовая паста наоборот могут помочь вам, если употреблять их в умеренных количествах. Известно, что арахисовая паста насыщает и помогает избежать тяги к еде и переедания благодаря содержанию клетчатки и растительного белка.

"К тому же если вы начнете свой прием пищи с арахиса, это может помочь вам похудеть. Исследование, опубликованное в 2022 году в журнале Nutrients, показало, что начало двух приемов пищи в день со слегка подсоленного арахиса (может привести - УНИАН) к потере веса, снижению кровяного давления и улучшению уровня сахара в крови натощак. Поэтому бросьте несколько орешков или столовую ложку арахисового масла в овсянку, смузи или йогурт, или намажьте арахисовое масло на кусочек цельнозернового тоста или яблоко", - отметили авторы The Nutrition Twins.

Картофель

Конечно, картофель фри не будет способствовать вашему похудению, однако это не значит, что нужно исключить этот овощ из рациона.

"Отварной картофель занимает первое место по индексу сытости, что означает, что он насыщает вас больше всех протестированных продуктов, а это значит, что он играет важную роль в предотвращении голода и дальнейшего переедания", - уверяют авторы исследования The Nutrition Twins.

Они добавили, что картофель содержит белок, который может уменьшать уровень аппетита. Также вареный неочищенный картофель является хорошим источником витамина C, калия и клетчатки. Если в небольшом количестве добавить картофель в свое питание, то вы получите достаточное количество углеводов, не нарушая план похудения.

Горькая листовая зелень

Если начинать свой прием пищи с горькой листовой зелени, к примеру, рукколы или кресс-салата, то вы можете получить много клетчатки. В свою очередь это поможет вам есть меньше пищи, что поможет пищеварительной системе дать лучший небольшой толчок.

"Когда их горький вкус касается ваших вкусовых рецепторов, пищеварение стимулируется, поэтому вы лучше усваиваете важные питательные вещества, необходимые для всех аспектов здоровья, в том числе для ускорения метаболизма", - добавляют The Nutrition Twins.

Зеленый чай

Несмотря на то, что зеленый чай является напитком, он должен быть включен в этот перечень, так как ускоряет процесс похудения.

"Зеленый чай - это теплый и успокаивающий напиток, который успокаивает и помогает утолить голод. Кроме того, доказано, что он помогает организму сжигать больше калорий и жира благодаря мощному катехину галлат эпигаллокатехину (EGCG). Кофеин, содержащийся в зеленом чае, частично отвечает за его жиросжигающие свойства, а в некоторых исследованиях показано, что EGCG и кофеин действуют синергично, чтобы запустить сжигание жира", - подчеркнули диетологи.

Жирная рыба

Жирные сорта рыбы, среди которых лосось и сардины, являются одними из лучших источников белка, которыми можно накормить свой организм. Также рыба имеет омега-3 жиров, которые помогают чувствовать себя сытым и избегать чувства голода.

"Омега-3 жиры также полезны для сердца и помогают бороться с воспалениями, что затрудняет процесс похудения. И было доказано, что они снижают уровень висцерального жира. Жирная рыба также является отличным способом увеличить потребление белка - особенно для людей, которые стараются избегать мяса", - добавляют специалисты.

Острый красный перец

Добавить остроты к вашим усилиям по похудению можно с помощью острого перца, он также известен, как капсаицин. Его можно спокойно добавлять в блюда из яиц, макарон, риса и морепродуктов. Также исследования свидетельствуют о том, что капсаицин сдерживает выработку гормона, который укрощает голод.

"Исследования также показали, что капсаицин, активное соединение острого перца, увеличивает сжигание жира и расход энергии и даже может помочь сжигать жир на животе. Капсаицин, похоже, помогает стимулировать бурый жир, который является метаболически активным типом жира, что фактически стимулирует сжигание жира", - подчеркивают авторы The Nutrition Twins.

Гороховый протеиновый порошок

Гороховый протеиновый порошок сочетает в себе клетчатку и белок, что помогает вам оставаться сытыми, энергичными и стабильными, а уровень сахара в крови держит в стабильном состоянии.

"Прощайте, энергетические сбои и падение уровня сахара в крови, которые приводят к тяге к сахару и соли, а также нежелательные калории из торговых автоматов и незапланированных перекусов. Кроме того, гороховый белок может способствовать похудению, даже если калории не ограничены, а также оказался более эффективным, чем сывороточный белок, в борьбе с голодом", - заверили диетологи.

Красная или фиолетовая капуста

Также не стоит во время похудения избегать краснокочанной капусты.

"Мало того, что вы можете наесться этим сладким хрустящим овощем, который содержит всего 28 калорий в целой чашке в нарезанном виде, и получить 2 грамма пищевых волокон в придачу, так еще и красная/фиолетовая капуста принадлежит к семейству крестоцветных, а это означает, что она является мощным источником серосодержащих антиоксидантов под названием глюкозинолаты, которые, согласно исследованиям, уменьшают воспаление. Снижение воспаления имеет решающее значение, когда речь идет о похудении, потому что воспаление затрудняет похудение и облегчает набор веса", - объяснили нутрициологи The Nutrition Twins.

Другие интересности на тему похудения

Ранее сообщалось, что женщина похудела на 38 килограммов с помощью 7 простых шагов. Она придерживалась собственных правил и смогла достичь результата за восемь месяцев.

"Я как-то привыкла думать, что большой вес - это то, с чем я буду оставаться до конца своей жизни, но потом у меня сработал переключатель... Я устала от оправданий и устала чувствовать себя хламом. Мне было 39 лет, у меня были дети, которые заслуживают лучшего... Я была подавлена, но решила, что раз сосредоточусь на чем-то одном", - отметила она.

Также ученые рассказали, во сколько нужно завтракать, обедать и ужинать, чтобы похудеть. Свое внимание они сосредоточили и на ужине. По их словам, чем позже есть, тем хуже это может быть для вашей фигуры.

Вас также могут заинтересовать новости: