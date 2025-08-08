Три теории возникновения названия города Харьков.

Украинский город Харьков давно известен своим хорошим уровнем жизни и комфортом, а о его чистоте и любви к порядку уже ходят легенды. В то же время история этого города все время будто остается за кадром.

Мы узнали у доцента Ивана Федыка, почему Харьков называется Харьков, а также кто и когда его основал.

История Харькова - интересные факты

Поскольку история Харькова очень интересная, начнем с нее.

"Я предлагаю сослаться на двух таких исследователей - моего коллегу Сергея Куделка, который является профессором и директором Центра краеведения в Харьковском национальном университете имени Каразина. Он подает основные сведения об истории Харькова. Также хорошо описала ее краевед Анна Коваль в своем издании "Знакомые незнакомцы: Происхождение названий поселений Украины", - отметил Иван Федык.

Ссылаясь на сведения Куделка, он рассказал, что на месте Харькова стояло древнее городище северян, основанное еще в VII веке. Профессор написал, что оно в X веке стало известно как Донец и было и крепостью, и центром ремесел.

В Ипатьевской летописи первое упоминание о Донце датируется 1185 годом. То есть, именно на его месте был основан Харьков.

Как добавляет доцент, у Куделка и Коваль есть три важных теории, почему Харьков так называется.

Первая связана с тем, что Харьков находится на территории бывшего Половецкого княжества на месте столицы половцев, которая называлась Харукань. Ее также назвали Шарукань, но можно прочитать и Шарукань, и Харукань. И считается, что в XVII веке именно в честь этого города был назван Харьков.

Вторая теория связана с тем, что буквально в нескольких километрах от современного Харькова есть река Харьков, и ученые считают, что в ее честь могли назвать город.

Есть еще третья - более легендарная теория, что город могли назвать в честь казака Харка. Казак Харко упоминается как легендарная личность, которая в XVII веке имела хутор неподалеку от современного Харькова.

По словам эксперта, основание Харькова задокументировано. Есть жалоба, в которой говорится о том, что на месте современного Харькова появилось поселение. В 1654 году белгородское духовенство написало жалобу к воеводе Шереметьеву о том, что пришли люди (скорее всего казаки) с правобережной Украины и на "их", как они считали, церковных землях построили себе город, который уже в 1656 году указан как Харьков в указе Московского царя о назначении воеводы для города. И это первый официальный документ, в котором упоминается название Харьков.

"Поэтому сейчас датой основания Харькова считается 1656 год, но повторяю, собственно городище, крепость, поселение и половецкая столица были на территории нынешнего города гораздо раньше. Но в целом вопрос названия Харькова и даты его основания все еще остается открытым. Если ссылаться на существующие сведения, то датой основания города можно назвать также и 1185 год, когда городище впервые упоминается как Донец, или 1111 год, когда там был город Харукань, который в этом году осадил князь Владимир Мономах", - подытожил Федык.

справка Иван Федык Доцент Кафедры исторического краеведения ЛНУ им.и Ивана Франко Иван Федык - кандидат исторических наук. Он член Союза краеведов Украины. Его научные интересы охватывают политическую историю Западной Украины в межвоенный период, политикум Второй Речи Посполитой, украинско-польские отношения в Галичине.

