Насколько такой режим эффективен – зависит от ваших стандартных привычек в отношении питания и фитнеса.

В последнее время метод похудения "30-30-30" крайне популярен в Интернете. Он получил широкое распространение благодаря своей простоте, но действительно ли он эффективен для снижения веса? Издание HuffPost рассказало о сути этого метода, его плюсах и минусах, а также узнало у диетологов о его пользе для здоровья.

Что такое "метод 30-30-30"?

Метод "30-30-30" предполагает употребление 30 граммов белка в течение 30 минут после утреннего пробуждения, а затем выполнение 30 минут упражнений низкой интенсивности. Он популярен, потому что его легко запомнить, он не требует от вас каких-либо других изменений в фитнесе или диете в течение оставшейся части дня и, теоретически, его достаточно легко выполнить каждому.

Как отмечают диетологи, согласно многим исследования, сочетание диеты с высоким содержанием белка с физическими упражнениями помогает бороться с ожирением, улучшает контроль уровня глюкозы в крови, физическую работоспособность и показатели здоровья сердца, такие как триглицериды и общий холестерин. В то же время, отмечают диетологи, добавление белка и физической активности в ваш утренний распорядок полезно, но вот насколько такой режим эффективен – зависит от ваших стандартных утренних привычек.

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Такой режим окажет положительное влияние на тех, кто либо регулярно пропускает завтрак, а позже ест нездоровую пищу, либо начинает свой день с употребления продуктов с высокой степенью переработки, таких как сладкие напитки и крупы". Это также может помочь людям с резистентностью к инсулину и/или диабетом.

Кроме того, подчеркивают диетологи, не все белки одинаково полезны для вашего здоровья. Они рекомендуют есть по утрам высококачественный белок, такой как греческий йогурт, яйца и ореховое масло.

Что касается времени приема пищи, диетологи не уверены, что оно так уж важно. Хотя существует мало доказательств того, что прием пищи в течение первых 30 минут дня существенно поможет, эксперты говорят, что это также не вредно.

Кроме того, метод "30-30-30" — это неплохой способ выполнить рекомендации по упражнениям. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют заниматься физическими упражнениями 150 минут в неделю, и правило 30-30-30 определенно поможет вам достичь этого.

У метода "30-30-30" есть и некоторые недостатки

Так, если у вас уже есть четкий план сбалансированного питания, а также специальные утренние занятия фитнесом, вам лучше не использовать этот метод.

Кроме того, этот метод может не соответствовать графику или культурным предпочтениям человека. В частности, те, у кого плохое отношение к еде и физическим упражнениям, могут также рассматривать это как еще одну диету, которой следует строго следовать, что может ухудшить психическое здоровье. Кроме того, люди с определенными заболеваниями не смогут следовать этому плану.

Сделает ли следование правилу "30-30-30" вас здоровее или нет, во многом зависит от конкретного человека, его начальных привычек в отношении здоровья и фитнеса, а также от того, насколько эффективно он сможет его придерживаться.

Ранее диетолог рассказал о 5 продуктах для похудения, которые стоит добавить в свой рацион. Среди них, в частности, оливковое масло, а также орехи.

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