В Европе опасаются, что диктатор пошел на дипломатические маневры, чтобы избежать санкционного гнева Трампа.

Российский диктатор Владимир Путин согласился на переговоры с президентом США Дональдом Трампом под давлением его ультиматума по Украине. Впрочем, это может быть попыткой затянуть время и избежать санкций.

Как пишет CNN, некоторые европейские чиновники частным образом заявили об опасениях относительно саммита Трампа и Путина. По их словам, эта встреча может стать для Путина "лишь очередной попыткой продолжить войну, одновременно избегая новых санкций США".

Несколько европейских лидеров провели четверг в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждая, как подойти к новым дипломатическим усилиям.

В последние дни Трамп выражал не меньшее разочарование Путиным и не исключает новых экономических мер. Несмотря на это, он поручил своей команде продолжить работу над потенциальным саммитом, а американские чиновники работали над логистикой и политической подготовкой к встрече, которая, по словам Белого дома и Кремля, может состояться уже на следующей неделе.

Саммит Трампа, Зеленского и Путина

Президент США публично заявил о готовности сначала провести отдельные переговоры с лидерами России и Украины, а затем попытаться организовать трехсторонний саммит с участием президента Зеленского и диктатора Путина.

Кремль подтвердил, что встреча Трампа и Путина может состояться уже в ближайшие дни, однако участие Зеленского остается под вопросом.

Сегодня срок ультиматума Трампа для Путина по Украине завершается. Кремль демонстрирует прогресс, чтобы избежать санкций, но отказывается от трехстороннего саммита с участием президента Украины.

